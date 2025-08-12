Madonna instó al Papa a que visite Gaza "antes de que sea demasiado tarde" La cantante pop estadounidense quiere que el pontífice utilice su influencia para "salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado". Según UNICEF, más de 18.000 niños fallecieron en el enclave palestino en los últimos 22 meses. Por







La reconocida cantante pop estadounidense Madonna hizo un llamado público al Papa León XIV para que visite Gaza. La petición, motivada por el cumpleaños de su hijo Rocco, busca que el pontífice use su influencia para "llevar su luz a los niños" que se encuentran en medio del conflicto "antes de que sea demasiado tarde".

En un mensaje publicado en la red social X, expresó que este era el mejor regalo que podía hacerle a su hijo como madre, y urgió a todos a hacer lo posible para "salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado".

En su emotiva publicación, la artista, criada en la fe católica romana, destacó la posición única del Papa, afirmando que es el "único de nosotros al que no se le puede negar la entrada" en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Madonna/status/1954979078080958846&partner=&hide_thread=false Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God.



Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother - is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025 Madonna enfatizó la urgencia de la situación, señalando que "ya no hay tiempo" y que su intención no es culpar a nadie ni tomar partido, sino simplemente hacer lo que puede para "evitar que estos niños mueran de hambre".

Su mensaje se alinea con las recientes declaraciones de UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, que reportó la trágica cifra de más de 18.000 niños fallecidos en Gaza en los últimos 22 meses, lo que equivale a un promedio de 28 niños por día.

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo motivo de debate. Israel niega que se esté produciendo una hambruna y asegura que ha suministrado suficiente ayuda alimentaria durante el conflicto, acusando a Hamás de robarla. Sin embargo, diversos expertos en derechos humanos y organismos de la ONU plantean que las acciones militares israelíes podrían constituir un genocidio. El Tribunal Internacional de Justicia consideró plausibles estas acusaciones, aunque Israel rechaza firmemente tales afirmaciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UNICEF/status/1952399722586538085&partner=&hide_thread=false Death by bombardments.

Death by malnutrition and starvation.

Death by lack of aid and vital services.

In Gaza, an average of 28 children a day - the size of a classroom - have been killed.



Gaza's children need food, water, medicine and protection. More than anything, they need a… pic.twitter.com/7QIQQ6IAoG — UNICEF (@UNICEF) August 4, 2025