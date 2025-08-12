12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Madonna instó al Papa a que visite Gaza "antes de que sea demasiado tarde"

La cantante pop estadounidense quiere que el pontífice utilice su influencia para "salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado". Según UNICEF, más de 18.000 niños fallecieron en el enclave palestino en los últimos 22 meses.

Por
Madonna instó al Papa a que visite Gaza antes de que sea demasiado tarde

La reconocida cantante pop estadounidense Madonna hizo un llamado público al Papa León XIV para que visite Gaza. La petición, motivada por el cumpleaños de su hijo Rocco, busca que el pontífice use su influencia para "llevar su luz a los niños" que se encuentran en medio del conflicto "antes de que sea demasiado tarde".

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.
Te puede interesar:

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

En un mensaje publicado en la red social X, expresó que este era el mejor regalo que podía hacerle a su hijo como madre, y urgió a todos a hacer lo posible para "salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado".

En su emotiva publicación, la artista, criada en la fe católica romana, destacó la posición única del Papa, afirmando que es el "único de nosotros al que no se le puede negar la entrada" en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Madonna/status/1954979078080958846&partner=&hide_thread=false

Madonna enfatizó la urgencia de la situación, señalando que "ya no hay tiempo" y que su intención no es culpar a nadie ni tomar partido, sino simplemente hacer lo que puede para "evitar que estos niños mueran de hambre".

Su mensaje se alinea con las recientes declaraciones de UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, que reportó la trágica cifra de más de 18.000 niños fallecidos en Gaza en los últimos 22 meses, lo que equivale a un promedio de 28 niños por día.

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo motivo de debate. Israel niega que se esté produciendo una hambruna y asegura que ha suministrado suficiente ayuda alimentaria durante el conflicto, acusando a Hamás de robarla. Sin embargo, diversos expertos en derechos humanos y organismos de la ONU plantean que las acciones militares israelíes podrían constituir un genocidio. El Tribunal Internacional de Justicia consideró plausibles estas acusaciones, aunque Israel rechaza firmemente tales afirmaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UNICEF/status/1952399722586538085&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el gobierno de estados unidos anuncio la detencion de mas de 300 mil inmigrantes ilegales

El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong

Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump.

Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump

Trump argumentó que estas ciudades están muy mal en materia de seguridad.

Tras desplegar la Guardia Nacional en Washington, Trump amenazó a otras cinco ciudades gobernadas por la oposición

¿Poliamor en el espacio? La nave que viajará hasta Alfa Centauri y podrá transportar 2.400 personas

¿Poliamor en el espacio? La nave que viajará hasta Alfa Centauri y podrá transportar 2.400 personas

Dos turistas británicos denunciaron que tres mujeres los drogaron.

Dos turistas británicos denunciaron que tres mujeres los drogaron y les robaron más de 20 mil dólares

Rating Cero

La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

Taylor Swift lanzó una playlist de versiones que dice muchas cosas de cómo será su nuevo disco

Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas.

Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas

Marixa Balli defendió a un hombre en situación de calle y su mascota.

Marixa Balli recibió fuertes amenazas: "Me trataron de asesina"

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

La mediática tendrá su propia biografía en la plataforma internacional.

"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación

Una producción turca que tienen todos los condimentos de aquellos que les gusta las novelas románticas.
play

Está en Netflix, tiene mucha pasión y es una serie corta que sube la temperatura

últimas noticias

La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

Taylor Swift lanzó una playlist de versiones que dice muchas cosas de cómo será su nuevo disco

Hace 44 minutos
play

Diputados destrabó en comisión de investigación por la estafa $LIBRA

Hace 54 minutos
El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

Hace 59 minutos
play

Milei se reunirá con un grupo de diputados en Olivos con el objetivo de blindar los vetos

Hace 1 hora
play

Crimen en la casa de Cerati: piden la indagatoria de Cristian Graf por encubrimiento agravado

Hace 1 hora