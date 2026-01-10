IR A
Machos Alfa llega con su cuarta temporada a Netflix y promete ser furor: cuál es la historia que atrapa a todos

Machos Alfa regresa con (aún) más caos masculino. La cuarta temporada de la exitosa comedia española llega de nuevo a Netflix con sus protagonistas enfrentando de nuevo la crisis de los 40.

El estreno de la cuarta temporada fue ayer

El estreno de la cuarta temporada fue ayer, viernes 9 de enero de 2026. Ya están disponibles los seis episodios de la temporada 4 en Netflix a nivel global.

Machos Alfa regresó con (aún) más caos masculino. La cuarta temporada de la exitosa comedia española llegó de nuevo a Netflix con sus protagonistas enfrentando de nuevo la crisis de los 40. Esta serie, creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero (conocidos por éxitos como La que se avecina o Muertos S.L) ha conquistado a millones de espectadores al diseccionar con humor el fin del patriarcado y la deconstrucción de la masculinidad tóxica.

El estreno de la cuarta temporada fue ayer, viernes 9 de enero de 2026. Ya están disponibles los seis episodios de la temporada 4 en Netflix a nivel global. La plataforma ya ha confirmado una quinta temporada, asegurando que los "machos" no se despiden.

La trama arranca donde lo dejó la anterior. Los protagonistas, tras divorcios y paternidades, alquilan un piso juntos para enfrentar la crisis de los 40 en pandilla. Compartir techo trae roces inevitables, con "situationships" (relaciones ambiguas), copaternidad y dinámicas familiares locas. El clímax llega en unas vacaciones en Punta Cana que prometen ser todo menos relajantes, llenas de "machiruladas" colectivas.

Sinopsis de Machos Alfa, la serie que tiene nueva temporada en Netflix

Machos Alfa sigue las desventuras de cuatro amigos cuarentones; Pedro (Fernando Gil), Luis (Fele Martínez), Raúl (Raúl Tejón) y Santi (Gorka Otxoa), que navegan por un mundo donde el empoderamiento femenino los deja descolocados. Desde su estreno en 2023, la serie ha acumulado tres temporadas llenas de situaciones absurdas. Entre sus tramas, los seminarios de masculinidad tóxica, las relaciones abiertas fallidas, una paternidad inesperada y hasta búsquedas de "amigos gay" para modernizarse.

Netflix lanzó el tráiler oficial el 10 de diciembre de 2025, mostrando a los cuatro machos en un campamento de "reconstrucción" viril, gritando "¡arriba, nenazas!" mientras sudan en la naturaleza. Santi, Luis, Pedro y Raúl pasan de la deconstrucción total a un intento patético de volver a lo más macho; "necesitamos un espacio donde poder ser machistas en paz"

En un momento donde las cancelaciones de Netflix están a la orden del día, los hermanos Caballero han conseguido que la plataforma mantenga en activo dos de sus grandes obras, Machos Alfa y Muertos S.L. La primera, tiene confirmada hasta la quinta temporada, y la segunda (que empezó en Movistar+), está ahora rodando la cuarta.

Tráiler de Machos Alfa

Embed - MACHOS ALFA - Temporada 4 | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 9 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de Machos Alfa

Los cuatro actores protagonistas son Pedro (Fernando Gil), Luis (Fele Martínez), Raúl (Raúl Tejón) y Santi (Gorka Otxoa). Sin embargo, el elenco femenino roba protagonismo con personajes fuertes como Daniela (María Hervás), Luz (Kira Miró), Esther (Raquel Guerrero) y Álex (Paula Gallego), que ponen a prueba las "machiruladas" de los chicos. Producida por Contubernio Films, la comedia ha superado expectativas, convirtiéndose en un fenómeno global que ha sido reconocida hasta en Japón o Francia, donde hasta han hecho su propia versión ("Super Males").

