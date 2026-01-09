Está basada en una novela, tiene romance y diversión y llega con una gran pregunta a Netflix: ¿qué pasa con nuestros sentimientos en vacaciones? La N roja vuelve a apostar por el romance inteligente y emocional, recordándonos que, a veces, el amor no aparece de golpe, sino que estuvo ahí todo el tiempo, esperando el momento indicado. + Seguir en







El elenco principal sostiene la película con una química natural y actuaciones que priorizan los gestos mínimos, los silencios y las emociones contenidas, en línea con el espíritu de la novela original.

Con una premisa simple pero profundamente identificable, la película pone sobre la mesa una pregunta universal: ¿qué pasa cuando lo que siempre fue amistad empieza a sentirse como algo más?

La N roja arranca enero con una apuesta fuerte al romance y la comedia emocional. "Gente que conocemos en vacaciones", basada en la exitosa novela de Emily Henry, llega a la plataforma este 9 de enero de 2026 y promete convertirse en una de las historias más comentadas del verano.

Basada en un libro que fue bestseller internacional, con una historia que mezcla humor, ternura y melancolía, la producción tiene todos los ingredientes para conquistar al público. Es ideal para quienes disfrutan de las comedias románticas con profundidad emocional, personajes reales y vínculos que se construyen a lo largo del tiempo. Con escenarios de viajes, reencuentros anuales y silencios cargados de significado, esta comedia romántica apunta directo al corazón de quienes creen que las vacaciones tienen el poder de cambiarlo todo.

Gente que conocemos en vacaciones Sinopsis de Gente que conocemos en vacaciones, el romántico estreno de Netflix La historia sigue a Poppy (Emily Bader), una joven extrovertida, curiosa y amante de la aventura, y a Alex (Tom Blyth), metódico, tranquilo y fanático de la rutina. Aunque son completamente opuestos, comparten algo inquebrantable: una amistad que lleva más de diez años.

Cada verano, sin falta, se toman unas vacaciones juntos, aun cuando viven en ciudades distintas y llevan vidas muy diferentes. Ese ritual anual se convierte en su refugio emocional, hasta que algo empieza a cambiar. Miradas, gestos y conversaciones pendientes ponen en jaque el equilibrio que sostuvieron durante años y los obliga a enfrentarse a una verdad incómoda: tal vez siempre fueron algo más que amigos.

Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Gente que conocemos en vacaciones Emily Bader como Poppy

Tom Blyth como Alex