De qué se trata Sicario, día del soldado, la película cargada de acción y disparos que llegó a Netflix

La dupla Del Toro–Brolin vuelve a ser el eje absoluto del relato, sosteniendo la tensión incluso en los momentos más contemplativos.

Varios especialistas destacaron su potencia visual y su mirada incómoda sobre el accionar del gobierno estadounidense.

¿De qué se trata Sicario: Día del soldado, la película cargada de acción que llegó a Netflix? Es la secuela directa de Sicario (2015) y profundiza el costado más oscuro, violento y moralmente ambiguo de la guerra contra el narcotráfico en la frontera entre Estados Unidos y México.

Con más acción, disparos y tensión constante, la película vuelve a poner el foco en las operaciones encubiertas del gobierno estadounidense y en los límites difusos entre legalidad, terrorismo y crimen organizado.

Dirigida por Stefano Sollima y escrita nuevamente por Taylor Sheridan, el film apuesta por un tono más crudo y directo, dejando de lado parte del suspenso psicológico de la primera entrega para avanzar hacia un thriller de acción implacable. Con una puntuación promedio de 6,4/10 y más de 13.900 votos, la propuesta fue bien recibida, aunque comparada inevitablemente con la primera entrega dirigida por Denis Villeneuve. La crítica coincidió en que es más violenta, más sórdida y más directa, pero también menos sofisticada en lo narrativo.

Sicario: Día del soldado

Sinopsis de Sicario: Día del soldado, la película estreno en Netflix

La historia arranca cuando los cárteles mexicanos amplían su negocio al tráfico de personas, facilitando el ingreso de terroristas a suelo estadounidense. Frente a este escenario, el agente federal Matt Graver (Josh Brolin) recibe la orden de desatar una guerra entre cárteles para debilitarlos desde adentro.

Para ejecutar este plan, Graver vuelve a convocar al enigmático y letal Alejandro Gillick (Benicio del Toro), un sicario con cuentas pendientes y un código moral tan rígido como inquietante. A medida que la operación avanza, las decisiones se vuelven cada vez más extremas y las consecuencias, imposibles de controlar.

Tráiler de Sicario: Día del soldado

Embed - SICARIO: EL DÍA DEL SOLDADO - Tráiler Oficial HD en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Reparto de Sicario: Día del soldado

  • Benicio del Toro como Alejandro Gillick
  • Josh Brolin como Matt Graver
  • Isabela Merced como Isabel Reyes
  • Catherine Keener
  • Matthew Modine
