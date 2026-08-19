Profundo dolor en la TV: murió un hombre importante de los medios tras luchar contra una grave enfermedad

Bill Rasmussen, cofundador de ESPN, murió este martes a los 93 años en su casa de Florida como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había revelado públicamente en 2019, aunque lo padecía desde 2014. La cadena, el historiador Mike Soltys y medios como The New York Times y The Associated Press confirmaron el fallecimiento.
El presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, le rindió homenaje con un comunicado que puso en valor la magnitud de su legado. "Bill fue un hombre extraordinario, un visionario y un innovador que concibió la idea de una cadena dedicada por completo a los deportes", señaló. Y agregó: "Ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por la pasión de Bill y por todo el trabajo duro y el espíritu emprendedor que puso en la construcción de ESPN a fines de los años 70".
Rasmussen ideó el proyecto en 1979 luego de haber sido despedido de su cargo como director de relaciones públicas de los New England Whalers, de la World Hockey Association. Esa experiencia fue el detonante de una iniciativa que revolucionaría para siempre la televisión deportiva de los Estados Unidos y del mundo. Tal es así que el historiador de la cadena, Chris Berman, lo definió como "nuestro George Washington y un buen amigo" y destacó su optimismo que parecía nunca agotarse.
Quién fue Bill Rasmussen
Nacido en Chicago en 1932, Rasmussen estudió en las universidades DePauw y Rutgers, sirvió en la Fuerza Aérea y trabajó como locutor en radio y televisión durante la década de 1960. Tras su despido de los New England Whalers en 1978, centró toda su energía en el armado de una cadena de cable que transmitiera deportes las 24 horas. Junto a su hijo Scott, arrancó el proyecto con un adelanto de 9.000 dólares en una tarjeta de crédito. "Pensé, ¿por qué no hacer un canal que esté encendido todo el tiempo?", recordó en declaraciones posteriores.
El plan original apuntaba a cubrir únicamente los deportes del estado de Connecticut, pero la sugerencia de invertir en tiempo satelital amplió el alcance a escala nacional. El mismo día aseguraron el respaldo financiero de Getty Oil y un acuerdo de derechos con la NCAA, y avanzaron con la construcción del estudio en Bristol, Connecticut, que todavía no estaba terminado cuando ESPN salió al aire el 7 de septiembre de 1979.
Ante quienes dudaban del proyecto, Rasmussen comentó: "Muchísima gente nos dijo que no había suficiente deporte para un canal de 24 horas. No discutí con nadie. Simplemente pensé que ellos estaban equivocados y yo tenía razón".
La permanencia de los Rasmussen en la empresa fue muy corta ya que en 1980, Getty Oil, que entonces controlaba el 85% de la red, decidió apartarlos. Años después, la participación mayoritaria pasó a ABC tras la compra de Getty por Texaco. El distanciamiento con ESPN se extendió hasta 1999, cuando ejecutivos de la cadena lo invitaron a los festejos del vigésimo aniversario.
En 2019 volvió a recorrer el país para la celebración de los 40 años, dando discursos en eventos de Walt Disney Co. y de la propia ESPN. Ese mismo año fue incorporado al Salón de la Fama de la Radiodifusión Deportiva, reconocimiento que lo ubicó entre las grandes figuras de la historia del periodismo deportivo.
En el plano personal, estuvo casado durante 56 años con Lois, fallecida en 2011, con quien tuvo 3 hijos: Scott, Glenn y Lynn. Además tuvieron siete nietos, un bisnieto y una bisnieta.