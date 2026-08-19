Profundo dolor en la TV: murió un hombre importante de los medios tras luchar contra una grave enfermedad Su muerte cierra el ciclo de uno de los fundadores más influyentes de la televisión deportiva del siglo XX. Agregar C5N en









La muerte que golpea a la televisión. Imagen creada con Inteligencia Artificial

Bill Rasmussen, cofundador de ESPN, murió este martes a los 93 años en su casa de Florida como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había revelado públicamente en 2019, aunque lo padecía desde 2014. La cadena, el historiador Mike Soltys y medios como The New York Times y The Associated Press confirmaron el fallecimiento.

El presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, le rindió homenaje con un comunicado que puso en valor la magnitud de su legado. "Bill fue un hombre extraordinario, un visionario y un innovador que concibió la idea de una cadena dedicada por completo a los deportes", señaló. Y agregó: "Ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por la pasión de Bill y por todo el trabajo duro y el espíritu emprendedor que puso en la construcción de ESPN a fines de los años 70".

Rasmussen ideó el proyecto en 1979 luego de haber sido despedido de su cargo como director de relaciones públicas de los New England Whalers, de la World Hockey Association. Esa experiencia fue el detonante de una iniciativa que revolucionaría para siempre la televisión deportiva de los Estados Unidos y del mundo. Tal es así que el historiador de la cadena, Chris Berman, lo definió como "nuestro George Washington y un buen amigo" y destacó su optimismo que parecía nunca agotarse.

ESPN Quién fue Bill Rasmussen Nacido en Chicago en 1932, Rasmussen estudió en las universidades DePauw y Rutgers, sirvió en la Fuerza Aérea y trabajó como locutor en radio y televisión durante la década de 1960. Tras su despido de los New England Whalers en 1978, centró toda su energía en el armado de una cadena de cable que transmitiera deportes las 24 horas. Junto a su hijo Scott, arrancó el proyecto con un adelanto de 9.000 dólares en una tarjeta de crédito. "Pensé, ¿por qué no hacer un canal que esté encendido todo el tiempo?", recordó en declaraciones posteriores.

El plan original apuntaba a cubrir únicamente los deportes del estado de Connecticut, pero la sugerencia de invertir en tiempo satelital amplió el alcance a escala nacional. El mismo día aseguraron el respaldo financiero de Getty Oil y un acuerdo de derechos con la NCAA, y avanzaron con la construcción del estudio en Bristol, Connecticut, que todavía no estaba terminado cuando ESPN salió al aire el 7 de septiembre de 1979.