Tras las demoras, Burkina Faso llegó al país para enfrentar a la Selección argentina

Luego de una accidentada travesía que había instalado la duda sobre su presencia, la delegación de Burkina Faso llegó este sábado al país para enfrentar a la Selección argentina desde las 21 en el Estadio Monumental, en el marco del segundo encuentro amistoso por la fecha FIFA, que el martes tendrá la despedida de Lionel Messi como el plato fuerte.
La delegación africana arribó al aeropuerto de Ezeiza minutos antes de las 17 después de una falla técnica en el vuelo charter que obligó a cambiar la aeronave y trastocó la organización. Los jugadores tendrán menos de cinco horas para llegar al hotel, descansar un rato y partir luego a la cancha de River para enfrentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que planea realizar varios cambios en la formación inicial respecto al partido con Bolivia, donde la Albiceleste ganó por 4-0 en Córdoba.
El inconveniente trajo modificaciones en el itinerario del plantel africano y, debido a un fuerte desgaste acumulado, varios de los jugadores convocados de manera inicial decidieron no viajar, motivo por el cual la Federación de Burkina Faso incluyó futbolistas Sub 23 en la delegación que se trasladó desde Marruecos a Buenos Aires.
En cuanto a lo futbolístico, Burkina Faso viene de disputar el arranque de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 y terminó con saldo positivo en el Grupo F. El primer partido fue un empate ante Benín por 1 a 1 y luego derrotó a República Centroafricana por 1 a 0.