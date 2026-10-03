3 de octubre de 2026 Inicio
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Tras las demoras, Burkina Faso llegó al país para enfrentar a la Selección argentina

Luego de un retraso en el vuelo charter debido a una falla técnica, la delegación africana arribó al aeropuerto de Ezeiza minutos antes de las 17. El partido se jugará desde las 21 en el Estadio Monumental con arbitraje del chileno José Cabero.

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Burkina Faso enfrentará desde las 21 a la Selección argentina. 

Burkina Faso enfrentará desde las 21 a la Selección argentina. 

Captura mejorada con IA.

Luego de una accidentada travesía que había instalado la duda sobre su presencia, la delegación de Burkina Faso llegó este sábado al país para enfrentar a la Selección argentina desde las 21 en el Estadio Monumental, en el marco del segundo encuentro amistoso por la fecha FIFA, que el martes tendrá la despedida de Lionel Messi como el plato fuerte.

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La delegación africana arribó al aeropuerto de Ezeiza minutos antes de las 17 después de una falla técnica en el vuelo charter que obligó a cambiar la aeronave y trastocó la organización. Los jugadores tendrán menos de cinco horas para llegar al hotel, descansar un rato y partir luego a la cancha de River para enfrentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que planea realizar varios cambios en la formación inicial respecto al partido con Bolivia, donde la Albiceleste ganó por 4-0 en Córdoba.

El inconveniente trajo modificaciones en el itinerario del plantel africano y, debido a un fuerte desgaste acumulado, varios de los jugadores convocados de manera inicial decidieron no viajar, motivo por el cual la Federación de Burkina Faso incluyó futbolistas Sub 23 en la delegación que se trasladó desde Marruecos a Buenos Aires.

En cuanto a lo futbolístico, Burkina Faso viene de disputar el arranque de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 y terminó con saldo positivo en el Grupo F. El primer partido fue un empate ante Benín por 1 a 1 y luego derrotó a República Centroafricana por 1 a 0.

Selección argentina vs. Burkina Faso: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: José Cabero
  • Estadio: Monumental

Selección argentina vs. Burkina Faso: probables formaciones

  • Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
  • Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. DT: Amir Abdou.

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