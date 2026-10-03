Moderna y con una isla de mármol: así es la cocina de Thiago Almada en Argentina El espacio combina funcionalidad y detalles modernos, con una distribución pensada para acompañar la rutina diaria del futbolista. Agregar C5N en









Conocé cómo es la cocina de Thiago Almada. Olé

Un video permitió descubrir cómo es la cocina de Thiago Almada.

El ambiente combina mármol, madera y tonos neutros.

La isla central es uno de los principales elementos del espacio.

El lugar está equipado con electrodomésticos de última generación. La cocina de Thiago Almada se pudo conocer en detalle gracias a un video compartido por su chef privada, @luluscarpa, quien mostró parte de la rutina gastronómica del futbolista. En las imágenes se puede ver un ambiente amplio y moderno, pensado para acompañar la alimentación que requiere un deportista profesional. Una gran isla central es uno de los elementos que más se destaca.

View this post on Instagram El espacio apuesta por una estética sobria, con una paleta de tonos neutros que se combina con muebles de madera oscura y superficies en gris. En el centro aparece una amplia isla de mármol con vetas marcadas, que funciona tanto como mesada de trabajo como lugar para compartir algunas comidas. La piedra también aporta un contraste con las texturas más cálidas de la madera.

La decoración mantiene esa misma línea y suma algunos detalles que le dan personalidad al ambiente. Hay vajilla con motivos botánicos, platos de cerámica gris y distintos objetos distribuidos sobre las mesadas. Los grandes ventanales, además, permiten el ingreso de abundante luz natural y ayudan a resaltar los materiales utilizados en la cocina.

Cómo es la cocina de Thiago Almada en su regreso a la Argentina Más allá del aspecto visual, la cocina está preparada para acompañar una rutina en la que la alimentación tiene un papel central. El ambiente cuenta con horno empotrado, anafe, cafetera y licuadora, además de distintos electrodomésticos en acero y tonos crema. El equipamiento permite resolver desde preparaciones cotidianas hasta platos más elaborados.

Así es la cocina de Thiago Almada. Redes sociales El orden también forma parte de la distribución del espacio. Las estanterías abiertas dejan a la vista tazas y objetos decorativos, mientras que los sectores de guardado permiten mantener despejadas las principales superficies. La zona de lavado, por su parte, queda integrada al conjunto mediante una grifería de líneas simples y modernas.