La bronca de un jugador de Vasco da Gama por no poder jugar contra Boca: "Es ilógico" El delantero argentino quedó inhabilitado por una traba reglamentaria de la Conmebol ligada a su anterior paso por River Plate y no ocultó su bronca por perderse la llave frente al Xeneize. Por Agregar C5N en









Colidio, figura en el Vasco da Gama, es reconocido hincha de River. @vascodagama

Facundo Colidio se perderá la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors debido a una insólita inhabilitación reglamentaria. Pese a haberse sumado al club brasileño como una de sus incorporaciones principales, el delantero no podrá ser de la partida en el cruce internacional por un impedimento legal de la Conmebol que generó gran indignación en el futbolista y en el entorno del conjunto carioca.

El motivo de su baja responde a una estricta norma administrativa: River Plate no retiró a Colidio de su lista de buena fe para los octavos de final antes de concretar su transferencia al fútbol brasileño. La reglamentación establece que un jugador no puede ser inscripto para la fase final por más de un club en la misma competencia. De esta forma, aunque el delantero no llegó a sumar minutos con el Millonario en la ronda eliminatoria, figurar en la lista oficial lo dejó imposibilitado de ser anotado por el equipo de Río de Janeiro.

Tras confirmarse la sanción, el propio futbolista manifestó públicamente su enojo y calificó la medida como "ilógica" e "injusta". "Intentamos hablar con Conmebol, mandar comunicados, pruebas de que no jugué... Es algo que Conmebol debería rever en ese reglamento; entiendo la norma, pero yo no llegué a jugar con River en octavos de final. Creo que, injustamente, estoy afuera", expresó con frustración el delantero.

"INSISTÍ MUCHO"



En entrevista con TNT Sports Brasil, FACUNDO COLIDIO se refirió al impedimento por parte de CONMEBOL para poder jugar en la semifinal de VASCO DA GAMA ante BOCA.



"Es ilógico porque yo no jugué octavos de final con River. Intentamos presentar pruebas,… pic.twitter.com/YKQrFj362h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 3, 2026 Su compañero de equipo Santiago Sosa reveló la desesperación interna que vivió el atacante y la relevancia de su ausencia. El mediocampista contó que Colidio -quien es hincha de River- le preguntaba diariamente al director deportivo si existía alguna alternativa para estar presente en el duelo ante el Xeneize. En ese sentido, Sosa remarcó que su ausencia representará una "baja muy sensible" para Vasco da Gama, considerando el alto rendimiento que venía mostrando el ex-Tigre desde su llegada.

El partido de ida entre Boca y Vasco da Gama se disputará el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha tendrá lugar siete días después en Brasil. El club brasileño aún debe definir en qué estadio ejercerá la localía, debido a que São Januário no alcanza los 30.000 espectadores mínimos requeridos por Conmebol y las autoridades del Maracaná rechazaron en dos oportunidades la solicitud de alquiler por el estado del campo de juego.