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Luto en la música: murió un reconocido cantante de fama internacional

A lo largo de su extensa carrera, el artista se consagró con 10 éxitos número en las listas. La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su familia.

Se trata del cantante Freddie Jackson. 

Se trata del cantante Freddie Jackson. 

Murió el cantante estadounidense Freddie Jackson a los 70 años, reconocido internacionalmente por crear clásicos del R&B, soul y funk en la década de 1980, que se consagró con 10 éxitos número en las listas fue despedido en redes sociales por colegas y fanáticos.

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.
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En redes sociales, la familia compartió un posteo donde se despidió de Freddie "fue más que una voz legendaria. Era un alma bondadosa y generosa que amaba a sus fans, a su familia, a sus amigos y a su música con todo su ser. Durante décadas nos regaló las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados. Ese regalo perdurará para siempre".

A lo largo de su carrera en el Rock y Blue estadounidense consiguió ubicar varios éxitos en las listas de top 10, algunos de sus canciones más reconocidas son "Rock Me Tonight (For Old Times Sake)" y "You Are My Lady" (1985). Fue nominado dos veces al Premio Emmy.

Discografía de Freddie Jackson

  • Rock Me Tonight (1985)
  • Igual que la primera vez (1986)
  • No dejes que el amor se te escape (1988)
  • Hazme otra vez (1990)
  • Tiempo de amor (1992)
  • Aquí está (1994)
  • En Navidad (1994)
  • Fiesta privada (1995)
  • La vida después de los 30 (1999)
  • Es tu turno (2004)
  • Reflexiones personales (2005)
  • Transiciones (2006)
  • Para ti (2010)
  • Señales de amor (2018)

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