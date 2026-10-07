Luto en la música: murió un reconocido cantante de fama internacional

Murió el cantante estadounidense Freddie Jackson a los 70 años, reconocido internacionalmente por crear clásicos del R&B, soul y funk en la década de 1980, que se consagró con 10 éxitos número en las listas fue despedido en redes sociales por colegas y fanáticos.
En redes sociales, la familia compartió un posteo donde se despidió de Freddie "fue más que una voz legendaria. Era un alma bondadosa y generosa que amaba a sus fans, a su familia, a sus amigos y a su música con todo su ser. Durante décadas nos regaló las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados. Ese regalo perdurará para siempre".
A lo largo de su carrera en el Rock y Blue estadounidense consiguió ubicar varios éxitos en las listas de top 10, algunos de sus canciones más reconocidas son "Rock Me Tonight (For Old Times Sake)" y "You Are My Lady" (1985). Fue nominado dos veces al Premio Emmy.