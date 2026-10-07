Conmoción: murió una querida actriz ganadora de un premio Oscar

En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz ganadora de un premio Oscar Eva Marie Saint a los 102 años. La triste noticia fue confirmada a varios medios por su familia quienes no brindaron detalles sobre su causa de muerte.
La artista participó de grandes producciones a lo largo de su carrera y ganó una estatuilla a Mejor Actriz de Reparto. La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, aunque no brindaron detalles.
En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz ganadora de un premio Oscar Eva Marie Saint a los 102 años. La triste noticia fue confirmada a varios medios por su familia quienes no brindaron detalles sobre su causa de muerte.
Sus actuaciones en películas como "On the Waterfront" y "North by Northwest" marcaron su carrera en ascenso durante la década de 1950.
Segú la revista People, Eva Marie Saint falleció el mares 6 de octubre en su casa ubicada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Sus seres queridos la despidieron con unas emotivas palabras y aclararon que sus últimos momentos los pasó "rodeada de familiares y seres queridos".
La actriz nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, sus inicios fueron en la televisión en Campus Hoopla en 1946. Sin embargo, comenzó a brillar cuando se abrió paso en el cine, en su primera gran producción interpretó a Edie Doyle en la película de Elia Kazan, "On the Waterfront" por la cual se ganó un premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto .
A lo largo de su vida también participó en películas a cargo del icónico director Alfred Hitchcock en el film "North by Northwest" que fue un éxito de taquilla de 1959.
En 2006 se convirtió en Martha Kent, madre de Clark Kent, en la película de Bryan Singer "Superman Regresa". Recientemente Saint restó su voz en 2012 para la serie animada de Nickelodeon The Legend of Korra, secuela del éxito televisivo Avatar: The Last Airbender, haciendo el papel de una anciana Katara, el personaje principal de la serie original.