Conmoción: murió una querida actriz ganadora de un premio Oscar La artista participó de grandes producciones a lo largo de su carrera y ganó una estatuilla a Mejor Actriz de Reparto. La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, aunque no brindaron detalles. Agregar C5N en









La actriz falleció a los 102 años. Imagen creada con IA Grok

En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz ganadora de un premio Oscar Eva Marie Saint a los 102 años. La triste noticia fue confirmada a varios medios por su familia quienes no brindaron detalles sobre su causa de muerte.

Sus actuaciones en películas como "On the Waterfront" y "North by Northwest" marcaron su carrera en ascenso durante la década de 1950.

Conmoción: murió una querida actriz ganadora de un premio Oscar Archivo de pantallas/Getty Segú la revista People, Eva Marie Saint falleció el mares 6 de octubre en su casa ubicada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Sus seres queridos la despidieron con unas emotivas palabras y aclararon que sus últimos momentos los pasó "rodeada de familiares y seres queridos".

La actriz nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, sus inicios fueron en la televisión en Campus Hoopla en 1946. Sin embargo, comenzó a brillar cuando se abrió paso en el cine, en su primera gran producción interpretó a Edie Doyle en la película de Elia Kazan, "On the Waterfront" por la cual se ganó un premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto .

A lo largo de su vida también participó en películas a cargo del icónico director Alfred Hitchcock en el film "North by Northwest" que fue un éxito de taquilla de 1959.

En 2006 se convirtió en Martha Kent, madre de Clark Kent, en la película de Bryan Singer "Superman Regresa". Recientemente Saint restó su voz en 2012 para la serie animada de Nickelodeon The Legend of Korra, secuela del éxito televisivo Avatar: The Last Airbender, haciendo el papel de una anciana Katara, el personaje principal de la serie original. Filmografía de Eva Marie Saint 1954 La ley del silencio

1956 Esa extraña sensación

1957 El árbol de la vida

1957 Un sombrero lleno de lluvia

1959 Con la muerte en los talones

1960 Éxodo

1962 Su propio infierno

1964 36 horas

1965 Castillos en la arena

1966 ¡Qué vienen los rusos!

1966 Grand Prix

1968 La noche de los gigantes

1970 Buscando amor

1972 Fuera de emisión

1986 Los últimos días de Patton

1986 Nada en común

2000 Soñé con África

2005 Mi mejor amigo

2005 Llamando a las puertas del cielo

2006 Superman Returns: El regreso

2014 Cuento de invierno

2020 Mariette in Ecstasy