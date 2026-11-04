Luto en la música: murió un famoso artista tras un duro proceso de salud Su agrupación se despidió con un emotivo comunicado en la web. Fans de todo el mundo se sumaron a los mensajes recordandolo con cariño. Agregar C5N en









La noticia fue confirmada por el representante de la agrupación y generó una ola de reacciones entre fans y seguidores.

Corea del Sur despide a una de sus figuras más importantes de su escena folclórica. Kim Kwang-seok, integrante del grupo Sorisae, falleció a los 70 años durante la mañana del martes 3 de noviembre. La noticia fue confirmada por el representante de la agrupación y generó una ola de reacciones entre fans y seguidores.

Según se informó, el cantante atravesó un deterioro progresivo de su salud después de la pandemia de Covid-19. Desde 2023 también vivía con una discapacidad vinculada a una lesión cerebral, condición con la que luchó durante sus últimos años.

Sus compañeros se despidieron a través del canal oficial de YouTube con un comunicado. "Después de una larga lucha contra la enfermedad, hubo mucho sufrimiento. Rezamos para que ahora pueda encontrar la paz en el cielo, libre de dolor", se lee en el mensaje.

El grupo también difundió los detalles de la funeraria, con información sobre el día y la hora del entierro y del funeral. Fans y admiradores recordaron su aporte a la música coreana y el duro proceso que enfrentó el artista.

Redes sociales Quién era Kim Kwang-seok Nacido en 1956 en Incheon, Corea del Sur, comenzó su camino en la música en 1980, cuando formó el trío Solgae junto a Hwang Young-ik y Han Jeong-seon. La agrupación debutó de manera oficial en 1981 y más tarde adoptó el nombre de Solgae Trio.

En 1988, luego de algunos cambios en su formación, el proyecto se transformó en Sorisae, nombre con el que alcanzó mayor reconocimiento dentro de la escena folclórica surcoreana. Canciones como "You and I" y "A Love Still Unfinished" conquistaron a los seguidores del género. Además de su trayectoria musical, el grupo participó en conciertos benéficos destinados a apoyar distintas causas sociales. En 2015, Kim lanzó el álbum "River of Peace" junto a Yun Ki-hwan, y su partida deja un importante legado para varias generaciones.