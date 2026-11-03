Lollapalooza Argentina 2027: anunciaron la grilla día por día

La programación completa del festival Lollapalooza 2027 ya está segmentada día por día, según anunciaron los organizadores. El evento tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en el hipódromo de San Isidro y contará con artistas como The Killers, Travis Scott y Tini Stoessel, entre otros.
Para la nueva edición, Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del Hip-Hop & Rap global; Charli xcx, consolidada como una de las fuerzas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo; y The Killers, con un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas. TINI es una de las destacadas nacionales.
El evento celebrará su duodécima edición en el Hipódromo de San Isidro, sede histórica del festival en el país, y ya tiene sus fechas confirmadas. Los Early Bird ya se agotaron y actualmente se encuentra disponible la venta general.
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El abono general para las tres jornadas tiene un valor final de $402.500, con el cargo por servicio incluido. Para quienes buscan una experiencia diferencial, la Preventa 4 ofrece el abono de tres días Plus Rino por $649.750, mientras que el Lolla Lounge tiene un precio final de $1.006.250.