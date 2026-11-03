Lollapalooza Argentina 2027: anunciaron la grilla día por día La organización habilito los abonos diarios para el festival que se celebrará en marzo en el Hipódromo de San Isidro. Agregar C5N en









¿Cómo es la grilla del Lollapalooza?

La programación completa del festival Lollapalooza 2027 ya está segmentada día por día, según anunciaron los organizadores. El evento tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en el hipódromo de San Isidro y contará con artistas como The Killers, Travis Scott y Tini Stoessel, entre otros.

Para la nueva edición, Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del Hip-Hop & Rap global; Charli xcx, consolidada como una de las fuerzas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo; y The Killers, con un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas. TINI es una de las destacadas nacionales.

El evento celebrará su duodécima edición en el Hipódromo de San Isidro, sede histórica del festival en el país, y ya tiene sus fechas confirmadas. Los Early Bird ya se agotaron y actualmente se encuentra disponible la venta general.

View this post on Instagram El abono general para las tres jornadas tiene un valor final de $402.500, con el cargo por servicio incluido. Para quienes buscan una experiencia diferencial, la Preventa 4 ofrece el abono de tres días Plus Rino por $649.750, mientras que el Lolla Lounge tiene un precio final de $1.006.250.

Tickets por día (Preventa 1): Disponibles en hasta 6 cuotas sin interés de $32.500 + Service Charge con tarjeta Santander VISA (precio total de lista: $195.000 + SC).

Abono 3-Day Pass General (Preventa 5): Habilitado en hasta 6 cuotas sin interés de $65.834 + Service Charge con tarjeta Santander VISA (precio total de lista: $395.004 + SC). Lollapalooza 2027: grilla día por día Viernes 12 de marzo: The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy. Dillom, Malcolm Todd, Raye, Adéla, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Ela Taubert, Princesa Alba, Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Natalia Lacunza, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.

The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy. Dillom, Malcolm Todd, Raye, Adéla, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Ela Taubert, Princesa Alba, Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Natalia Lacunza, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras. Sábado 13 de marzo: Travis Scott, Tini, Queens of the Stone Age, Rawayana. Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Four Tet, Angine de Poitrine, Carlita, Sammy Virji, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Tiga, Lolu Menayed, Sofia Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Travis Scott, Tini, Queens of the Stone Age, Rawayana. Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Four Tet, Angine de Poitrine, Carlita, Sammy Virji, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Tiga, Lolu Menayed, Sofia Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola. Domingo 14 de marzo: Charli XCX, David Guetta, Sombr. Dominic Fike, Cage the Elephant, Lola Young, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Snow Strippers, Ninajirachi, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Amaia, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Enzocerobulto, Daniela Spalla, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.