Cómo está de salud José Luis Gioia tras sufrir un ACV

El humorista permanece internado en una clínica especializada y su hija Sofía Bellocq reveló detalles de su evolución y rehabilitación.

El actor José Luis Gioia , de 73 años, evoluciona favorablemente tras sufrir un ACV isquémico y permanece internado en la Clínica Alcla , donde realiza un tratamiento de rehabilitación. En las últimas horas, su hija, Sofía Bellocq , brindó detalles sobre su recuperación.

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La hija del reconocido humorista llevó tranquilidad sobre su estado de salud: “Está mucho mejor” . Además, explicó que el actor trabaja con kinesiólogos y fisioterapeutas para recuperar la movilidad y la fuerza física.

“Está bien, se está recuperando. Tiene que volver a recuperar fuerza para caminar bien” , aseguró Bellocq a Teleshow. También aclaró que todavía no existen plazos definidos para su recuperación: “De a poco iremos viendo cómo progresa” .

La joven destacó que Gioia está “situado en tiempo y espacio” . El artista había permanecido en terapia intensiva en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde recibió asistencia respiratoria y estuvo bajo coma farmacológico , según la información difundida sobre su internación.

Tras recibir el alta de ese establecimiento el viernes 30 de octubre, fue trasladado a Alcla. “Probablemente en estas horas nos den un parte médico más concreto” , adelantó su hija, quien también señaló: “Estaremos un tiempito ahí, recuperando, por suerte” .

José Luis Gioia y su hija Sofía Bellocq.

La familia de Gioia desmintió que se descompensara durante un rodaje

Sofía Bellocq desmintió las versiones que indicaban que José Luis Gioia había sufrido una descompensación mientras grababa una serie. La hija del actor aclaró las circunstancias del episodio que derivó en su internación y posterior rehabilitación.

“Estaba en proceso de filmar, pero no estaba en la filmación cuando sucedió”, afirmó Bellocq en declaraciones a Teleshow. De esta manera, descartó que el ACV se hubiera producido durante una jornada de rodaje.

El humorista participaba en la segunda temporada de la serie Menem, donde interpretaba al médico del expresidente argentino. Tras su problema de salud, la producción reorganizó las escenas pendientes para continuar con las grabaciones.

El actor había recibido atención inicial en la Clínica Nueva Azul y posteriormente fue derivado a la Suizo Argentina, donde permaneció en terapia intensiva. El 17 de octubre comenzó el proceso para despertarlo y, tras su evolución, inició una nueva etapa de recuperación.

Por ahora, la familia de José Luis Gioia prioriza su rehabilitación y espera nuevos informes médicos antes de anticipar una fecha de alta. “De a poco iremos viendo cómo progresa”, reiteró su hija, mientras el reconocido artista continúa bajo seguimiento especializado.