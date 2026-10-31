1 de noviembre de 2026 Inicio
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Los Jonas Brothers la rompieron en Roblox: se adueñaron de "Roba un huevo" y estrenaron tema nuevo

Kevin, Joe y Nick llevaron su gira internacional a la famosa plataforma de videojuegos con un recital masivo por Halloween, misiones interactivas para los fanáticos y la búsqueda de un récord mundial.

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El metaverso avanza con los hermanos Kevin Jonas

El metaverso avanza con los hermanos Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas en Roblox.

La banda estadounidense de pop rock Jonas Brothers irrumpió con fuerza en el universo del gaming al brindar un recital virtual en vivo dentro de Roblox. La presentación, titulada "Steal an Egg Presents: Jonas Brothers LIVE!", formó parte de un evento especial por las celebraciones de Halloween y sirvió como una parada virtual oficial dentro de su gira internacional The Burning Up Tour All Over Again.

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El escenario elegido para el show fue el popular juego de simulación Steal an Egg ("Roba un huevo"), una experiencia masiva de la plataforma donde los usuarios exploran distintos mapas para robar huevos exóticos y entrenar a sus personajes. Al adueñarse de este espacio digital que acumula cerca de 10 mil millones de visitas, Kevin, Joe y Nick Jonas lograron conectar a sus seguidores de siempre con una audiencia global de millones de jugadores simultáneos.

Además de repasar sus grandes éxitos en un escenario diseñado para la ocasión, la agrupación sorprendió a la comunidad al aprovechar el espacio digital para adelantar en primicia su nuevo sencillo, Rather You Be Lonely, ante sus fanáticos. El recital ofreció así una propuesta inmersiva que combinó la música en directo con el lanzamiento de material inédito en un entorno completamente interactivo.

El evento no se limitó únicamente a la música, sino que también incluyó un minijuego temático enfocado en una misión de rescate junto a los tres hermanos. Aquellos usuarios que completaron la misión con éxito pudieron desbloquear recompensas exclusivas por tiempo limitado en la tienda del juego, entre las que se destacaron una guitarra virtual gratuita y una mascota de dragón de tres cabezas.

Con esta innovadora propuesta gratuita para todo el público, los Jonas Brothers buscaron romper el récord mundial Guinness al concierto digital más masivo dentro de un videojuego. De esta manera, el trío que ha vendido más de 20 millones de álbumes a lo largo de su carrera volvió a demostrar su capacidad para reinventarse y marcar tendencia en la industria musical.

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