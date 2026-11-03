Anuel AA rompió el silencio por la polémica de sus supuestas indirectas a Emilia Mernes El trapero debió intervenir en las redes para frenar una intensa controversia que sacudió fuertemente a la escena urbana. Agregar C5N en









El artista puertorriqueño salió a hablar luego de la polémica con la cantante argentina.

El reggaetonero Anuel AA salió al cruce de las versiones en las redes sociales para aclarar los malentendidos surgidos tras una serie de llamativas publicaciones. La controversia comenzó luego de que sus posteos fueran interpretados por los usuarios como una dura estocada hacia Emilia Mernes. Ante el revuelo mediático generado, el artista puertorriqueño desmintió rotundamente cualquier tipo de animosidad hacia la cantante entrerriana y optó por enviarle un sentido mensaje de aliento para ponerle fin al escándalo.

La chispa que encendió la disputa se originó cuando la intérprete argentina abordó las diferencias de género existentes dentro del mercado musical durante un reportaje brindado al canal de streaming Luzu TV. En esa entrevista, la artista cuestionó la severidad de los cuestionamientos hacia su tema "Bodypainting" y citó como contrapunto el hit "Las mas bonitas son p#tas". Pocas horas más tarde, el reggaetonero compartió diversos videos desde su aeronave particular presumiendo sus méritos comerciales y soltando picantes declaraciones sobre la industria: "que no le 'ronquen' si no tienen más de 100 millones".

Frente a la escalada de rumores sobre un presunto enfrentamiento, la estrella decidió intervenir en una publicación de la cuenta Eleven Flow para desactivar las especulaciones. El cantante caribeño buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y proteger a la referente del pop con un contundente llamado a la calma. Para descartar cualquier insinuación malintencionada contra la artista de Nogoyá, la figura del trap escribió enfáticamente: "¡Dejen a Emilia quieta! ¿Cómo van a pensar que lo que yo dije es para Emilia?".

En lugar de profundizar la distancia con la joven música, el puertorriqueño la respaldó públicamente y le aconsejó no prestarle atención a los constantes cuestionamientos del entorno. El trapero aprovechó la oportunidad para aconsejarla sobre cómo sobrellevar la exposición y la mirada ajena en la industria musical. Con el objetivo de impulsarla a continuar con su carrera, el ícono boricua manifestó con firmeza: "¡Brilla, reina, y olvídate de lo que digan! Hagas las cosas bien o mal, siempre van a hablar. ¡Que critiquen!".

Finalmente, el referente de la música urbana reconoció la veracidad del debate planteado por la cantante sobre la disparidad de criterios que sufren las mujeres respecto de los varones. El compositor reflexionó sobre las libertades que se le permiten a él a la hora de escribir sus letras sin recibir reproches sociales ni censuras. Para cerrar su sorpresivo descargo virtual, el famoso artista concluyó solidarizándose con su colega: "Que no te importe lo que digan. Haz tu música como te nazca en tu corazón. Yo digo cuánta cabronería se me ocurre y me lo aplauden... ¡Que Dios te bendiga, reina!".

Cuál fue la declaración que despertó la polémica entre Anuel AA y Emilia Mernes El punto de partida del revuelo mediático tuvo lugar durante una entrevista brindada en el canal de streaming Luzu TV. En ese espacio, Emilia Mernes expuso un profundo planteo sobre la marcada disparidad de criterios que impera en el ámbito de la música al juzgar los proyectos artísticos según el género. La joven cantante entrerriana cuestionó las severas reprobaciones que recaen sobre las figuras femeninas al lanzar contenidos. La referente urbana ejemplificó su postura recordando las duras objeciones que recibió tras la presentación del videoclip de su sencillo "Bodypainting", el cual contaba con una marcada impronta sensorial. La intérprete contrapuso la recepción negativa de su obra con la alta repercusión que obtuvo un corte musical masculino que logró sostenerse en la cima de los listados de reproducciones. Para argumentar su postura sobre el trato desproporcionado que imponen los oyentes, la artista trajo a colación el hit del trapero boricua que lideró los rankings comerciales durante semanas. Al contrastar el juzgamiento social recibido por su producción frente a la naturalización del tema interpretado por Anuel AA, la compositora remató sin rodeos: "Me mataron con ‘Bodypainting'. Por meses estuvo número uno una canción de un varón que tiene un título que es bastante misógino".