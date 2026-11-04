Axel Kicillof presentó el operativo por la visita del papa León XIV a Luján y cuestionó al Gobierno: "No podemos acostumbrarnos a la injusticia"

El gobernador bonaerense encabezó la presentación del operativo de seguridad y logística para la histórica Misa de la Caridad en la Basílica. Con un fuerte mensaje social, contrapuso las palabras del Santo Padre con "el individualismo que se promueve hoy".

Axel Kicillof brindó detalles sobre el operativo para recibir al papa León XIV en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó la conferencia de prensa en la que se brindaron los detalles operativos, de transporte y seguridad de cara a la histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Luján . El mandatario bonaerense remarcó el carácter histórico del evento y envió un contundente mensaje de contenido político y social.

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"No es una visita más, es un hecho histórico. Un acontecimiento espiritual pero también profundamente humano y social" , afirmó Kicillof al hacer referencia a la llegada del pontífice a suelo bonaerense.

En esa línea, destacó la vigencia de los planteos de la Iglesia frente a la coyuntura nacional e internacional: "En esta situación tan complicada de nuestro país y del mundo, llena de incertidumbre y desigualdad, la presencia y la palabra del Papa tienen un valor extraordinario" .

Durante su alocución, el mandatario vinculó el mensaje del nuevo papa con el que dejó Francisco a lo largo de su pontificado. "León XIV recoge y continúa el enorme legado de Francisco, nuestro papa Francisco. Un papa que llevó al mundo un mensaje de justicia social, de solidaridad y de defensa de los más humildes" , sostuvo.

Asimismo, Kicillof cuestionó los discursos individuales y el impacto de las políticas de ajuste: "Contra el individualismo que se promueve desde distintas usinas de hoy, León XIV representa una voz de enorme potencia que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, que no podemos naturalizar la crueldad y que ninguna sociedad se puede construir en base a la indiferencia" .

Sobre el desarrollo económico, remarcó que "solo puede llamarse progreso si mejora la vida de las personas; si concentra la riqueza y multiplica la exclusión, no es verdadero progreso".

Un operativo multitudinario en Luján

En el plano logístico, la Provincia desplegará más de 30.000 efectivos y servidores entre fuerzas de seguridad, personal sanitario, vial y voluntarios. Habrá 51 postas de cuidado, 15 puestos médicos de alta complejidad, hospitales de campaña, helicópteros sanitarios y decenas de puntos de hidratación distribuidos a lo largo de los senderos de ingreso a la ciudad.

El gobernador también resaltó el gesto del Pontífice de visitar el Cotolengo Don Orione en Almirante Brown durante su estadía en Buenos Aires, calificándolo como una demostración clara de "cuáles son sus prioridades".

"Buenos Aires en estos días es la Argentina. Estamos con los brazos abiertos para recibir a todos los fieles que vienen a compartir un acontecimiento que quedará grabado en la historia de nuestro pueblo", concluyó.