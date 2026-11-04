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De qué murió Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos

El reconocido actor fue hallado sin vida en su casa de Villa Urquiza. Recientemente había firmado un contrato para encabezar un proyecto teatral, de cara a la temporada de verano en Mar del Plata.

Daniel Bifulco tenía 56 años. 

Daniel Bifulco tenía 56 años. 

Daniel Bifulco, el actor que formó parte del famoso trío "Los Jaimitos" de VideoMatch, murió este miércoles y llenó de luto al mundo del teatro y la televisión. Recientemente había firmado un contrato para encabezar un proyecto teatral de cara a la temporada de verano en Mar del Plata.

El canal de aire atraviesa un momento complejo.
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A la espera de una información oficial, el humorista y amigo Alfredo Silva afirmó a TN que “la mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo".

Sobre la causa de su muerte, detalló: "Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”.

El último proyecto de Daniel Bifulco

El propio actor había adelantado en redes sociales uno de los últimos proyectos en los que se encontraba trabajando y tenía previsto estrenarse en Mar del Plata. Se trataba de La Magia de la risa, un show de humor junto a Mago Anthony, Hijitus, Juan Bifulco y Roxy Barcala en el Teatro Victoria de la ciudad costera.

"Venimos", había escrito en una historia de Instagram, donde se mostraba esperanzado por lo que venía.

Murió Daniel Bifulco: la despedida de sus compañeros y amigos

Su colega, Torry Palenzuela fue uno de los primeros en despedirlo con un mensaje en redes sociales: “Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.

Por su parte, Alfredo Silva también publicó un emotivo posteo a señalar: “Que en paz descanse mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco. Que Dios te tenga en la gloria eterna”.

Otro de sus compañeros en VideoMatch, Larry de Clay, lamentó su partida. “Buena gira amigo. Volá alto, Dani querido. Te vamos a extrañar. Me quedo en como nos divertíamos cuando grabábamos ‘Los Tangueros’”, escribió en un posteo junto a una foto del humorista.

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