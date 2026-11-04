4 de noviembre de 2026 Inicio
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Superclásico caliente: revelan qué hizo Nicolás Otamendi con el banderín de Boca que le regaló Leandro Paredes

Durante el saludo inicial de los capitanes, previo al partido y ante la presencia del árbitro, los jugadores realizaron el intercambio.

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Nicolás Otamendi le entregó el banderín de Boca a un fotógrafo que se lo quedó.

Nicolás Otamendi le entregó el banderín de Boca a un fotógrafo que se lo quedó.

El Superclásico dejó una perlita que dio qué hablar en las últimas horas salió a la luz el gesto que tuvo el jugador de River, Nicolás Otamendi, con el banderín que le regaló su par de Boca, Leandro Paredes, en la previa del inicio del encuentro que se disputó en La Bombonera.

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Es que, como es costumbre en el saludo protocolar de los capitanes delante del árbitro, los futbolistas de ambos equipos se entregan en señal de respeto un banderín y ahora un fotógrafo reveló quién se quedó con dicho elemento.

Según publicó en sus redes sociales el reportero gráfico Andrés Arouxet, que trabaja en la Bombonera y que también suele cubrir a Boca como visitante, dio a conocer que él mismo se quedó con el souvenir.

A través de sus redes, Arouxet subió una serie de fotos del momento e incluso con un primer plano del exdefensor de Benfica entregándoselo. “Gracias Ota por el banderín. Vos no lo quisiste, para mi es un gran recuerdo de otro clásico ganado”, escribió con una pequeña chicana junto al emoticón de un guiño.

Posteriormente, el reportero gráfico reveló más detalles de la situación en diálogo con el diario Olé: “Terminó el momento de la foto junto a los colegas y se me acercó Otamendi a la línea de cal y me lo dio. Busqué algún auxiliar de Boca para dárselo, por las dudas... ¡Pero me lo quedé! Y es un recuerdo soñado”.

Más allá que el mensaje puede sonar a “burla”, el fotógrafo reveló la relación que mantiene con el zaguero central y campeón del mundo gracias a sus épocas en la Selección argentina. “A Ota lo conozco, he laburado con él en partidos de la Selección. Es un tipazo. Es parte del folclore, ¿qué va a hacer un hincha de River con algo de Boca? Es una anécdota hermosa del clásico”, señaló.

“Tener este tipo de recuerdo es muy lindo. En el último Superclásico en La Bombonera donde hizo el gol el ‘Changuito’ Zeballos, también me regaló la camiseta Lucas Janson, así que este banderín se suma al museo”, sostuvo entre risas.

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