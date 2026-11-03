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Luto en la música: murió un reconocido DJ, pionero del tecno

El artista falleció en un hotel de la Ciudad de México horas antes de realizar una presentación en YuYu Cine Club. Su equipo confirmó la triste noticia en redes sociales.

Varios medios confirmaron que el DJ falleció antes de una presentación en México. 
Varios medios confirmaron que el DJ falleció antes de una presentación en México. 

El mundo de la música está de luto tras la muerte del DJ Juan Atkins, pionero del tecno, horas antes de subirse a un escenario. El cuerpo del artista fue encontrado en un hotel en Ciudad de México y la triste noticia fue confirmada por su agencia de representantes en redes sociales.

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"El mundo ha perdido a una de las personas que le dieron al techno su sonido, un hombre cuya imaginación cambió el rumbo de la música", escribieron desde la cuenta oficial de Greensmith Artists, en sus redes sociales.

Horas antes habían compartido una imagen de Juan Atkins en blanco y negro con la fecha de nacimiento y fallecimiento 1962-2026. "Conocíamos al visionario que cambió la música electrónica, pero también al hombre detrás de esa historia. Su humor, su terquedad, su calidez, sus contradicciones. Reímos juntos, discutimos, nos preocupamos el uno por el otro, nos volvimos locos, y de alguna manera siempre terminábamos planeando otro viaje", añadieron.

Atkins nació en Detroit, Estados Unidos en 1962, el inicio de su carrera está marcado por una década: 1980, donde junto con Derrick May y Kevin Saunderson conformaron el trío Belleville Three, a quienes se les atribuye la creación del tecno. También formó el grupo Cybotron junto a Richard Davis en 1983.

Así se despidieron de Juan Atkins sus representantes

Hay personas cuya contribución a la música se mide en discos, actuaciones y las generaciones a las que inspiraron. Y luego están esas personas cuya presencia se convierte en parte de tu propia vida. Juan Atkins fue ambas cosas.

La música nos unió. Nos llevó por todo el mundo, por casi todos los rincones de Europa, por América, Asia, Australia, Nueva Zelanda y África. Compartimos escenarios de clubes y festivales legendarios, noches extraordinarias e incontables noches ordinarias, y más de nuestras vidas de las que podríamos medir en años.

Durante más tiempo que cualquier otra agencia en su carrera, estuvimos al lado de Juan. Pero los años cambiaron lo que significábamos el uno para el otro. Lo que empezó con la música se convirtió en un vínculo que ningún contrato podría definir.

Juan se convirtió en familia. Era nuestro hermano. Conocíamos al visionario que cambió la música electrónica, pero también al hombre detrás de esa historia. Su humor, su terquedad, su calidez, sus contradicciones. Reímos juntos, discutimos, nos preocupamos el uno por el otro, nos volvimos locos, y de alguna manera siempre terminábamos planeando otro viaje.

Imagen compartida por Greensmith Artists.

Imagen compartida por Greensmith Artists.

Escribimos esto entre lágrimas. No porque no encontremos palabras para describir su grandeza, sino porque no podemos imaginar un mundo en el que nunca más volvamos a hablar con él.

El miércoles pasado, 28 de octubre, hablamos sobre la Semana del Arte de Miami, nuestros planes para 2027 y los años venideros. Queríamos explorar nuevas posibilidades a través de presentaciones en vivo, instalaciones, galerías y museos. En Cannes, habíamos comenzado a hablar de *Techno City*, una película sobre su vida.

Después de todos esos años, aún teníamos mucho que queríamos crear juntos. No mirábamos hacia atrás. Mirábamos hacia adelante. El mundo ha perdido a una de las personas que le dieron al techno su sonido, un hombre cuya imaginación cambió el rumbo de la música. Sus hijos han perdido a su padre, y nuestros corazones están con ellos y con toda la familia. Hemos perdido a nuestro hermano.

Y al recordar todos los países, toda la música, todos los momentos extraordinarios que tuvimos el privilegio de compartir, nos damos cuenta de cuánto daríamos por algo tan simple. Una llamada más. Una risa más. Un día más normal con Juan. Te queremos, hermano. Gracias por ser parte de nuestras vidas.

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