Luto: murió un legendario y querido actor conocido por protagonizar Doctor Who Su carrera marcó a una generación espectadores en la televisión. La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales. Agregar C5N en









John Leeson tenía 83 años. Redes sociales

La industria de la televisión está de luto tras la muerte del actor John Leeson a los 83 años. El artista era reconocido mundialmente por darle la voz al personaje de "K9" en la serie "Doctor Who" entre 1977 a 1979. La triste noticia del fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales.

John Ducker conocido como John Leeson nació el 16 de marzo de 1943 en Leicester, Inglaterra, Reino Unido. A lo largo de su carrera interpretó diferentes papeles tanto en televisión o en teatro en el West End en Plaza Suite (1969), Flint (1970) y Don't Start Without Me (1971).

Desde 1977 y 1981 le dio la voz al icónico perro "K9" en la serie "Doctor Who" cuando Tom Baker interpretaba al excéntrico doctor, y lo retomó en 1983 cuando el protagonista era Peter Davison. Además realizó una serie de apariciones especiales en 1993 para el 30 aniversario y durante unas temporadas entre 2006-2008 cuando el rol principal estaba en manos de David Tennant en la nueva generación.

BBC Doctor Who. En redes sociales, el ex showrunner de la serie Russell T Davies compartió una publicación para despedirse de Leeson: "La voz de K9, y un buen, buen actor. Cuando trajimos a K9 de vuelta en 2006, no había duda de que le pediríamos a John que nos diera la voz, era imposible imaginar a alguien más. Y realmente, qué actuación, qué personaje: un perro elegante, arrogante, irónico, pero de alguna manera inocente también, y muy divertido".

Continuó con algunas bromas de las frases más icónicas de K9: "¡Modo de defensa máxima! Dios, era bueno. Lanzado perfectamente para que los niños pudieran imitarle. Eso no es fácil, es un infierno de actuación. Y estaba maravillosamente dedicado a ese personaje para... ¡Suspiro, seis décadas! Él me llamaba y charlaba a veces - en la línea fija, recuerdo, aquellos eran los días. ¡Incluyendo una vez en la que no le habían pagado! Pero fue tan amable al respecto. Un verdadero caballero, y una gran pérdida. Simpatía por su familia y amigos. Buenas noches, señor. ¡Afirmativo!".

El mensaje de la familia de John Leeson que compartió en Facebook "Lamento anunciar el fallecimiento de mi padre, John Ducker, también conocido como John Leeson, a las 3:03 p. m. de hoy, tras un verano de enfermedad. Su muerte fue pacífica. Lamento anunciar el fallecimiento de mi padre, John Ducker, también conocido como John Leeson, a las 3:03 p. m. de hoy, tras un verano de enfermedad. Su muerte fue pacífica".