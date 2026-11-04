IR A
IR A

Luto: murió un legendario y querido actor conocido por protagonizar Doctor Who

Su carrera marcó a una generación espectadores en la televisión. La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales.

John Leeson tenía 83 años.

John Leeson tenía 83 años.

Redes sociales

La industria de la televisión está de luto tras la muerte del actor John Leeson a los 83 años. El artista era reconocido mundialmente por darle la voz al personaje de "K9" en la serie "Doctor Who" entre 1977 a 1979. La triste noticia del fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales.

Cómo sigue la salud del actor, que se descompuso en medio de la grabación de Menem.
Te puede interesar:

Qué se sabe de la salud de José Luis Gioia tras sufrir un ACV y permanecer una semana en coma

John Ducker conocido como John Leeson nació el 16 de marzo de 1943 en Leicester, Inglaterra, Reino Unido. A lo largo de su carrera interpretó diferentes papeles tanto en televisión o en teatro en el West End en Plaza Suite (1969), Flint (1970) y Don't Start Without Me (1971).

Desde 1977 y 1981 le dio la voz al icónico perro "K9" en la serie "Doctor Who" cuando Tom Baker interpretaba al excéntrico doctor, y lo retomó en 1983 cuando el protagonista era Peter Davison. Además realizó una serie de apariciones especiales en 1993 para el 30 aniversario y durante unas temporadas entre 2006-2008 cuando el rol principal estaba en manos de David Tennant en la nueva generación.

En redes sociales, el ex showrunner de la serie Russell T Davies compartió una publicación para despedirse de Leeson: "La voz de K9, y un buen, buen actor. Cuando trajimos a K9 de vuelta en 2006, no había duda de que le pediríamos a John que nos diera la voz, era imposible imaginar a alguien más. Y realmente, qué actuación, qué personaje: un perro elegante, arrogante, irónico, pero de alguna manera inocente también, y muy divertido".

Continuó con algunas bromas de las frases más icónicas de K9: "¡Modo de defensa máxima! Dios, era bueno. Lanzado perfectamente para que los niños pudieran imitarle. Eso no es fácil, es un infierno de actuación. Y estaba maravillosamente dedicado a ese personaje para... ¡Suspiro, seis décadas! Él me llamaba y charlaba a veces - en la línea fija, recuerdo, aquellos eran los días. ¡Incluyendo una vez en la que no le habían pagado! Pero fue tan amable al respecto. Un verdadero caballero, y una gran pérdida. Simpatía por su familia y amigos. Buenas noches, señor. ¡Afirmativo!".

El mensaje de la familia de John Leeson que compartió en Facebook

"Lamento anunciar el fallecimiento de mi padre, John Ducker, también conocido como John Leeson, a las 3:03 p. m. de hoy, tras un verano de enfermedad. Su muerte fue pacífica. Lamento anunciar el fallecimiento de mi padre, John Ducker, también conocido como John Leeson, a las 3:03 p. m. de hoy, tras un verano de enfermedad. Su muerte fue pacífica".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem.

Preocupación por la salud de un querido actor argentino: sufrió un ACV mientras grababa una serie

Saint James fue una de las artistas más reconocidas de la pequeña pantalla entre los años sesenta y ochenta.

Luto: murió una actriz recordada por su papel en importantes series

La serie de la famosa saga saldrá a la luz casi a fin de año.

Confirmado: quiénes serán los actores que interpretarán a James y Lily en la serie de Harry Potter

Se trata del protagonista de Star Trek Walter-Koenig.

Murió el actor Walter Koenig, reconocido por protagonizar Star Trek

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

últimas noticias

¿Quiénes son las 5 Popstars?

Terminó Popstars 2026: quiénes fueron las cinco ganadoras que quedaron en Chapeaux

Hace 7 minutos
Gran operativo ante la llegada del papa León XIV caminos alternativos y combinaciones para los usuarios del Tren Mitre.

Cambios en el tren Mitre por la llegada del Papa: estaciones cerradas, horarios modificados y servicio nocturno

Hace 13 minutos
Ueno Bank, investigado por falta de solvencia.

Crisis en Paraguay: cayó Ueno Bank, hay depósitos públicos y privados congelados y ocho personas detenidas

Hace 33 minutos
Murió Daniel Bifulco, uno de los tres Jaimitos de VideoMatch

Murió Daniel Bifulco, uno de los tres Jaimitos de VideoMatch

Hace 33 minutos
El riesgo país, arriba de los 800 puntos. 

Tras la dura derrota de Trump en EEUU, el riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos

Hace 49 minutos