Crisis en Paraguay: cayó Ueno Bank, hay depósitos públicos y privados congelados y ocho personas detenidas

Tras la intervención de una de las entidades bancarias digitales más importantes de la nación, ahorristas de todo el país se manifestaron para pedir el rescate de su dinero, que quedó bajo revisión por orden del Banco Central.

Paraguay vive una de las máximas crisis financieras de su historias luego de que el Banco Central iniciara un proceso en contra de Ueno Bank por el deterioro de su solvencia. La entidad digital es una de las más grandes del país, acogiendo a más de 3 millones de clientes.

Una vez conocida la resolución que establecía que Ueno presentaba una caída del 50% del mínimo exigido en su índice de solvencia , se determinó el cierre del banco y el consecuente el congelamiento de fondos públicos y de millones de ahorristas, entre ellos jubilados, quienes salieron a la calle para pedir la restitución de su dinero. Las operaciones con tarjeta y transferencias también dejaron de funcionar.

En paralelo, el proceso legal continúa su curso: el presidente Santiago Peña solicitó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spanding, así que en su lugar ya asumió de manera interina Lidia Emilce Caballero. En tanto, ya hay ocho detenidos por el caso.

"Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay” , comunicó Peña a través de su cuenta en la red social X, mientras anunció que, como medida paliativa, impulsará una ley para disponer del Fondo de Garantía y comenzar a devolver el dinero de los clientes de Ueno.

Este fondo puntual, de acuerdo con lo que informó el Banco Central, tiene un alcance tal que llega a cubrir 228.300.000 guaraníes por persona y por entidad financiera, un monto que equivaldría a 75 salarios mínimos mensuales.

El Presidente instó a los legisladores a aprobar la iniciativa cuanto antes, la cual también contempla mecanismos específicos para devolver los ahorros a los daminificados y también los recursos del Estado, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a las demás cajas jubilatorias públicas.

Crisis en Paraguay: dos detenidos y más pedidos de captura

Una investigación por presuntas maniobras de lesión de confianza y estafa derivó en dos detenciones y la emisión de ocho órdenes de captura, en un caso que involucra documentación de más de 2.000 fojas. Entre los nombres vinculados a las pesquisas figuran Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, lo sdirectivos de Ueno Bank detenidos.

El foco central del escándalo radica en la elevada exposición de organismos públicos de Paraguay en Ueno Bank. De acuerdo con datos publicados por Bloomberg, los depósitos estatales en la entidad alcanzaban cerca de u$s869 millones a finales de junio, lo que representaba aproximadamente el 29% de sus depósitos totales.

En orden de proteger a los ahorristas, el Juzgado en lo Civil y Comercial del Octavo Turno decretó el embargo preventivo ordenó embargar bienes por más de u$s70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes contra los ejecutivos y las sociedades vinculadas a Ueno Bank, sumando además de forma provisoria 58.639.000.000 de guaraníes en concepto de gastos judiciales.

Según informaron en ABC Paraguay, el embargo también alcanza a Carlos Francisco Impagliatelli Bareiro, Waldo Emilio Roberto, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.

La fiscal Nancy Salomón, por su parte, adelantó que por el momento están formulando la carátula y tipificando los delitos que le imputarán a los ocho detenidos. Por el momento barajaron conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio, entre otros.

El impacto en el Instituto de Previsión Social (IPS)

Una de las entidades más comprometidas es el Instituto de Previsión Social (IPS), con inversiones en certificados de depósito y bonos financieros de la firma que oscilan entre los 345 y 380 millones de dólares.

A pesar de la coyuntura, las autoridades del IPS garantizaron que el pago de jubilaciones y aguinaldos se concretará en tiempo y forma. Sin embargo, deberán reordenar las operaciones bancarias de unos 32.000 beneficiarios que percibían sus haberes mediante este banco.

El escándalo salpica al presidente Santiago Peña

La crisis implicó de manera directa al presidente Santiago Peña debido a sus antecedentes empresariales. Si bien el mandatario explicó que se desvinculó de Ueno Holding a fines de marzo de 2025 tras optar por no participar en una reorganización societaria, su histórico nexo con el grupo desató fuertes críticas en relación con el volumen de fondos públicos depositados y la efectividad de los controles oficiales.