IR A
IR A

El ex Selección argentina que será padre por cuarta vez a sus 51 años: quién es

El exfutbolista y su pareja dieron a conocer la noticia por redes sociales. Confirmaron que esperan la llegada de una niña.

Será el cuarto hijo de él y el primero de ella.

Será el cuarto hijo de él y el primero de ella.

Redes sociales

Hernán Crespo confirmó que volverá a ser papá a los 51 años, fruto de su relación con Antonella Silguero, de 33. El actual director técnico del Atlas Fútbol Club se convertirá en padre por cuarta vez.

La expareja del volante comentó el difícil momento que atravesó tras su separación.
Te puede interesar:

Se separó de un futbolista de la Selección e hizo una confesión muy dura: "Me quedé sin aire"

El anuncio se hizo con una publicación conjunta en Instagram, durante la noche del martes. La pareja compartió imágenes de una sesión de fotos y la primera ecografía de la bebé, que dejaba ver cómo crece en la panza. Todavía no dieron a conocer la fecha de parto, pero ya empezaron a preparar todo para su llegada.

La llegada de la pequeña abrirá un nuevo capítulo para el entrenador, que ya tiene tres hijas de su matrimonio con la modelo italiana Alessia Rossi: Nicole, Sofía y Martina. La relación con su ex, que comenzó en 2002 en Roma cuando él jugaba en la Lazio, terminó con la separación confirmada en 2019.

La noticia generó una lluvia de mensajes de felicitaciones. "El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos", escribió ella junto a un carrusel de fotos. Él respondió con una frase igual de emotiva. "Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida", expresó.

Quién es Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo

Antonella Silguero tiene 33 años, mantiene un perfil bajo frente a los medios y se prepara para ser madre por primera vez. Antes de acompañar al entrenador en sus destinos profesionales, desarrollaba su propio emprendimiento vinculado a la indumentaria y la moda. Es fanática de viajar y en su cuenta de Instagram, donde acumula 8702 seguidores, se destacan los destinos que visitó, desde las Maldivas hasta Londres, Nueva York, París e Islas Mujeres.

Su relación con el exfutbolista comenzó a fin del 2021, aunque ambos eligieron mantener un bajo perfil en las redes. En mayo de 2022 ella subió una foto a Instagram y él comentó "Hermosa, mi novia". Su vínculo se conoció públicamente a fines de ese año, cuando él trabajaba como entrenador en Medio Oriente.

En octubre de 2024, durante unas vacaciones en Seychelles, Crespo le propuso matrimonio. Se arrodilló en la playa, la sorprendió con un anillo de lujo y celebraron con una cena al atardecer. Decidieron mantener la noticia en silencio y confirmarla tiempo después. "Un año de mi día tan soñado. Sí quiero Seychelles, 10/10/2024", expresó ella en octubre de 2025. Hasta el momento se desconoce si pasaron por el Registro Civil.

Juntos vivieron en Qatar, mientras él dirigía al Al Duhail SC, y celebraron el título de la liga local. En julio de este año comenzaron una nueva etapa en México, luego de que Crespo asumiera en el Atlas de Guadalajara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El arquero de FC Andorra, Jesús Owono.

Owono rompió el silencio tras el choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel: "Los días más difíciles de mi vida"

El mensaje fue firmado por el presidente del organismo, Venancio Tomás Ndong Micha.

La Federación de Guinea Ecuatorial tomó postura con Owono tras la muerte del jugador de Tenerife

Hasta el momento no trascendió la fecha estimada de parto.

Quién es Antonella Silguero, la pareja con la que Hernán Crespo tendrá otro hijo

River perdió por 1 a 0 ante Boca en medio de un polémico arbritaje de Nicolás Ramírez.

Tras el Superclásico, Di Carlo pidió que Ramírez no dirija más a River

Un futbolista argentino envió un sentido mensaje al deportista fallecido.

La desgarradora carta del futbolista argentino que asistió a Jesús de Miguel antes de su muerte

Nicolás Otamendi le entregó el banderín de Boca a un fotógrafo que se lo quedó.

Superclásico caliente: revelan qué hizo Otamendi con el banderín de Boca que le regaló Paredes

últimas noticias

La cantante tiene una comunidad de 56 millones en TikTok.

Karol G presentará No me arrepiento de sentir tanto en TikTok LIVE

Hace 9 minutos
Alberto Zaltzberg compitió por la alcaldía de Aventura, en Florida.

Quién es Alberto Zaltzberg, el argentino que se postuló para alcalde en Florida con el lema de Trump pero perdió

Hace 13 minutos
La expareja del volante comentó el difícil momento que atravesó tras su separación.

Se separó de un futbolista de la Selección e hizo una confesión muy dura: "Me quedé sin aire"

Hace 29 minutos
El dólar oficial reaccionó a los movimientos internacionales.

Todos los ojos se posan sobre el dólar tras la derrota de Trump en las elecciones de EEUU

Hace 30 minutos
El economista brindó un discurso.

Caputo, sobre la derrota de Trump en las elecciones: "Era esperado, tal vez no por tanto"

Hace 32 minutos