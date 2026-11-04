El ex Selección argentina que será padre por cuarta vez a sus 51 años: quién es

El exfutbolista y su pareja dieron a conocer la noticia por redes sociales. Confirmaron que esperan la llegada de una niña.

Será el cuarto hijo de él y el primero de ella.

Hernán Crespo confirmó que volverá a ser papá a los 51 años , fruto de su relación con Antonella Silguero, de 33. El actual director técnico del Atlas Fútbol Club se convertirá en padre por cuarta vez.

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El anuncio se hizo con una publicación conjunta en Instagram, durante la noche del martes. La pareja compartió imágenes de una sesión de fotos y la primera ecografía de la bebé, que dejaba ver cómo crece en la panza. Todavía no dieron a conocer la fecha de parto, pero ya empezaron a preparar todo para su llegada.

La llegada de la pequeña abrirá un nuevo capítulo para el entrenador, que ya tiene tres hijas de su matrimonio con la modelo italiana Alessia Rossi : Nicole, Sofía y Martina. La relación con su ex, que comenzó en 2002 en Roma cuando él jugaba en la Lazio, terminó con la separación confirmada en 2019.

La noticia generó una lluvia de mensajes de felicitaciones. "El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos", escribió ella junto a un carrusel de fotos. Él respondió con una frase igual de emotiva. "Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida", expresó.

Antonella Silguero tiene 33 años, mantiene un perfil bajo frente a los medios y se prepara para ser madre por primera vez. Antes de acompañar al entrenador en sus destinos profesionales, desarrollaba su propio emprendimiento vinculado a la indumentaria y la moda. Es fanática de viajar y en su cuenta de Instagram, donde acumula 8702 seguidores, se destacan los destinos que visitó, desde las Maldivas hasta Londres, Nueva York, París e Islas Mujeres.

Su relación con el exfutbolista comenzó a fin del 2021, aunque ambos eligieron mantener un bajo perfil en las redes. En mayo de 2022 ella subió una foto a Instagram y él comentó "Hermosa, mi novia". Su vínculo se conoció públicamente a fines de ese año, cuando él trabajaba como entrenador en Medio Oriente.

Redes sociales

En octubre de 2024, durante unas vacaciones en Seychelles, Crespo le propuso matrimonio. Se arrodilló en la playa, la sorprendió con un anillo de lujo y celebraron con una cena al atardecer. Decidieron mantener la noticia en silencio y confirmarla tiempo después. "Un año de mi día tan soñado. Sí quiero Seychelles, 10/10/2024", expresó ella en octubre de 2025. Hasta el momento se desconoce si pasaron por el Registro Civil.

Juntos vivieron en Qatar, mientras él dirigía al Al Duhail SC, y celebraron el título de la liga local. En julio de este año comenzaron una nueva etapa en México, luego de que Crespo asumiera en el Atlas de Guadalajara.