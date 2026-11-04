4 de noviembre de 2026 Inicio
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La desgarradora carta del futbolista argentino que asistió a Jesús de Miguel antes de su muerte

Invadido por la angustia tras presenciar la fatalidad en pleno partido, el jugador hizo un público llamado a la cordura y al respeto.

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Un futbolista argentino envió un sentido mensaje al deportista fallecido.

Un futbolista argentino envió un sentido mensaje al deportista fallecido.

La trágica muerte del atacante del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras un violento cruce en la cancha desató una conmoción global. En medio del dolor, Lautaro Spatz, zaguero argentino del FC Andorra que asistió primero al delantero, compartió un fuerte texto: “Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos en los que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”.

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El marcador central con pasado en el Cádiz envió sus condolencias al entorno del jugador de 30 años. El defensor remarcó el impacto anímico que golpeó a toda la delegación de su institución tras el inédito desenlace en el césped. Para reflejar el dolor del plantel, el deportista expresó: “En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús. Así como a toda la familia chicharrera y a toda la familia del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”.

Frente a los duros señalamientos contra el arquero Jesús Owono por la jugada, el defensor nacional salió a respaldar firmemente a su compañero. El deportista destacó la calidad humana del portero y aseguró que atraviesa un calvario tras el desafortunado episodio en el campo. Con la intención de frenar las críticas en las redes sociales, la figura del cuadro visitante enfatizó: “También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es. Lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”.

Hacia el cierre del escrito replicado en Instagram, el zaguero catalogó el hecho como un lamentable accidente propio de la fricción del deporte. El futbolista pidió dejar de lado la competencia para enfocarse en el acompañamiento solidario al entorno del futbolista.

Para sintetizar el sentimiento generalizado del vestuario, el exjugador de Defensores de Belgrano sostuvo: “En el fútbol existen situaciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi”.

El emotivo testimonio del marcador central visibilizó el clima desolador que impera en la segunda categoría del fútbol español tras el luto. Su rápida reacción pidiendo la asistencia médica en plena cancha evidenció su calidad humana en medio del drama. Hoy, su sentida carta se transformó en el reflejo de la profunda tristeza que abraza a todo el deporte internacional.

Abrieron una investigación tras el choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel

La fuerza de seguridad inició de oficio un sumario para esclarecer el fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, un expediente que ya se encuentra bajo la órbita de los magistrados. La trágica partida física del deportista de 30 años se consumó en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria como consecuencia de un severo golpe propiciado por el guardameta Jesús Owono en el cierre del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Voceros del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aclararon que cualquier deceso de índole no natural obliga formalmente a los estrados a abrir expedientes investigativos de manera automática. Sin embargo, las autoridades judiciales advirtieron que este mecanismo legal no representa de ningún modo un señalamiento directo contra el arquero de 25 años ni anticipa una futura condena penal.

En sintonía con los recaudos legales, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró "muy difícil" que prospere una causa criminal por el trágico episodio deportivo. El funcionario del ministerio público subrayó que la fatal acción se originó dentro de una jugada propia del partido, por lo que la resolución definitiva recaerá sobre las normativas del Comité de Disciplina Deportiva.

De esta manera, el trágico desenlace que conmocionó al fútbol español continúa bajo la estricta lupa de la justicia insular mientras se aguardan las determinaciones reglamentarias. La prudencia institucional impera en el ámbito tribunalicio a la espera de los informes técnicos que definan las responsabilidades deportivas del guardameta tras el impacto que terminó con la vida del atacante.

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