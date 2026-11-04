León XIV pidió que su gira por Sudamérica "fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad"

El Papa encabezó la última audiencia antes de su gira por Uruguay, Argentina y Perú: "Acompáñenme con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en estos países, que tanto quiero". Llegará a Buenos Aires el próximo domingo 8 de noviembre.

El Papa León XIV llegará el 6 a Uruguay, el 8 a Argentina y el 11 será el turno de Perú.

A días que emprenda viaje a Latino América, el papa León XIV pidió oraciones para su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú y deseó que este viaje “fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad” , en un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría ”, sostuvo el Sumo Pontífice expresada en español.

En esa misma línea, se dirigió a los fieles en italiano y les pidió que lo acompañen con sus oraciones, “para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”.

León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, un viaje largo y exigente que se produce tras una operación para extirparle un tumor pulmonar. En el que será el sexto viaje internacional de su pontificado, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en español, el idioma que también utilizará en sus encuentros.

La visita incluirá actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales. “Para el Papa, este viaje es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido que halla su realización más profunda en la vida de los pueblos ”, expresó Matteo Bruni ante los periodistas acreditados.

Uruguay y Argentina no reciben a un pontífice desde las visitas de Juan Pablo II: el polaco estuvo dos veces en Argentina, en 1982 y 1987, y también viajó dos veces a Uruguay: en 1987 y 1988.

Para el Vaticano, la gira del papa León XIV por América Latina será "volver a casa"

La Sala de Prensa del Vaticano dio detalles del viaje del papa León XIV a Latino América, que durará 10 días aproximadamente, y reveló que la gira del Sumo Pontífice será como un “volver a casa”.

La revelación la realizó recientemente el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien también reconoció que fue un deseo del propio pontífice realizar gira y su intención era encontrarse con esos pueblos. Durante una reunión con los periodistas que acompañarán al Papa, Bruni definió la próxima gira como una experiencia con un sentido personal para León XIV. “Lo concibo casi como volver a casa en América Latina”, afirmó según detalló Infobae.