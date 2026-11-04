Elecciones en EEUU, en vivo: todas las repercusiones de la derrota de Donald Trump y el triunfo del Partido Demócrata

Mapa electoral de gobernadores: los estados donde se impuso el Partido Demócrata
Tras una intensa jornada electoral de medio término, las principales cadenas norteamericanas terminaron de confirmar las proyecciones en la puja por las gobernaciones estatales. El Partido Demócrata logró retener plazas clave en el Noreste y la Costa Oeste, además de asestar triunfos destacados en el Medio Oeste y el Sur.
En la nómina de triunfos confirmados por las proyecciones oficiales, las victorias demócratas abarcan a Arizona con la reelección de Katie Hobbs, California con Xavier Becerra, Colorado con Phil Weiser, Connecticut con la reelección de Ned Lamont, Georgia con el histórico triunfo de Keisha Lance Bottoms en el Sur, Hawái con Josh Green, Illinois con la reelección de J.B. Pritzker, Iowa con Rob Sand, Maine con Hannah Pingree, Maryland con la reelección de Wes Moore, Massachusetts con la reelección de Maura Healey, Michigan con Jocelyn Benson, Minnesota con Amy Klobuchar, Nuevo México con Deb Haaland, Nueva York con la reelección de Kathy Hochul, Ohio con Amy Acton, Oregón con Tina Kotek, Pensilvania con la reelección de Josh Shapiro, Rhode Island con Helena Foulkes, Texas con el histórico triunfo de Gina Hinojosa y Wisconsin con David Crowley.
Con la confirmación del escrutinio en el Oeste y la franja atlántica, los demócratas consolidaron un balance favorable en las disputas estatales, reteniendo gestiones clave como Pensilvania, Nueva York e Illinois, al tiempo que sumaron victorias estratégicas en estados tradicionalmente disputados.