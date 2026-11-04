EN VIVO

Elecciones de medio término

Elecciones en EEUU, en vivo: todas las repercusiones de la derrota de Donald Trump y el triunfo del Partido Demócrata

Con un pronóstico desfavorable para los republicanos, el control del Congreso quedó con una marcada tendencia "azul" y las gobernaciones dejaron un mapa dispar: Byron Donalds, del partido del presidente, se impuso en Florida y sucederá a Ron DeSantis.

- 4 de noviembre 2026 - 07:31
Las elecciones de medio término en Estados Unidos

Las elecciones de medio término en Estados Unidos, un revés para Donald Trump.

Getty

EN VIVO

Estados Unidos celebró este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas en inglés como midterm elections, una contienda que definirá el margen político y legislativo del presidente Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Los primeros resultados dejaron un saldo favorable a los demócratas en varias contiendas clave. En el Senado, el exgobernador de Carolina del Norte Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley y consiguió que su partido recuperara una banca que estaba en manos republicanas. Se trató del primer cambio de partido de la noche en la Cámara alta.

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección, mientras que Chris Pappas se impuso en New Hampshire frente al republicano John Sununu y será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos. Con estos resultados, los demócratas frustraron un intento de sus rivales de sumar una banca en ese último estado y, luego de recuperar el escaño de Carolina del Norte, todavía necesitaban otras tres victorias netas para alcanzar la mayoría del Senado.

La Cámara de Representantes también registró avances para la oposición. Jamie Ager ganó en Carolina del Norte y consiguió el primer cambio de partido de la noche en la Cámara baja, al quedarse con un distrito que estaba en manos republicanas. Además, los demócratas lograron conservar dos bancas en Florida que habían quedado bajo presión tras el rediseño electoral impulsado por el oficialismo.

En las elecciones para gobernador también hubo resultados importantes. La demócrata Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia, mientras que Kathy Hochul consiguió la reelección en Nueva York y JB Pritzker obtuvo un tercer mandato en Illinois. Estos resultados ampliaron el registro de victorias demócratas en distintos estados del país.

Sin embargo, Florida dejó una victoria para el oficialismo republicano. Byron Donalds derrotó al demócrata David Jolly y ganó la gobernación, por lo que sucederá a Ron DeSantis. El resultado tiene relevancia política para Trump, ya que Donalds es uno de sus principales aliados y se convirtió en el primer gobernador afroamericano de ese estado.

De esta manera, los primeros resultados configuran un escenario adverso para el Presidente, aunque todavía no permiten establecer quién tendrá el control del Congreso durante los próximos dos años. Las urnas que permanecen abiertas en distintos estados serán determinantes para conocer la composición definitiva de ambas cámaras.

En medio de la jornada electoral, Donald Trump también apuntó contra Fox News, una cadena que históricamente mantuvo una línea editorial favorable al mandatario y al Partido Republicano. A través de Truth Social, apuntó contra un sondeo difundido por la señal y acusó a sus preguntas de estar sesgadas. "Cada pregunta es un ataque y cada respuesta es una mentira", fue el sentido de su crítica.

En otra publicación, el mandatario aseguró que la audiencia de Fox News había caído un 27% y responsabilizó a la cobertura de los demócratas. "Son ellos, no yo. Mis números están mejor que nunca", escribió. Además, anticipó que los índices de audiencia de la señal seguirían desplomándose y volvió a cuestionar el tratamiento que recibe de la cadena.

Mapa electoral de gobernadores: los estados donde se impuso el Partido Demócrata

Tras una intensa jornada electoral de medio término, las principales cadenas norteamericanas terminaron de confirmar las proyecciones en la puja por las gobernaciones estatales. El Partido Demócrata logró retener plazas clave en el Noreste y la Costa Oeste, además de asestar triunfos destacados en el Medio Oeste y el Sur.

En la nómina de triunfos confirmados por las proyecciones oficiales, las victorias demócratas abarcan a Arizona con la reelección de Katie Hobbs, California con Xavier Becerra, Colorado con Phil Weiser, Connecticut con la reelección de Ned Lamont, Georgia con el histórico triunfo de Keisha Lance Bottoms en el Sur, Hawái con Josh Green, Illinois con la reelección de J.B. Pritzker, Iowa con Rob Sand, Maine con Hannah Pingree, Maryland con la reelección de Wes Moore, Massachusetts con la reelección de Maura Healey, Michigan con Jocelyn Benson, Minnesota con Amy Klobuchar, Nuevo México con Deb Haaland, Nueva York con la reelección de Kathy Hochul, Ohio con Amy Acton, Oregón con Tina Kotek, Pensilvania con la reelección de Josh Shapiro, Rhode Island con Helena Foulkes, Texas con el histórico triunfo de Gina Hinojosa y Wisconsin con David Crowley.

Con la confirmación del escrutinio en el Oeste y la franja atlántica, los demócratas consolidaron un balance favorable en las disputas estatales, reteniendo gestiones clave como Pensilvania, Nueva York e Illinois, al tiempo que sumaron victorias estratégicas en estados tradicionalmente disputados.

Bernie Sanders: "Los demócratas ahora podrán hacer rendir cuentas a Donald Trump"

El senador socialista destacó el triunfo azul en las elecciones legislativas y sostuvo que "los demócratas ahora controlarán la Cámara de Representantes y el Senado y podrán hacer rendir cuentas a Donald Trump; eso es genial".

"En un momento de enorme desigualdad de ingresos y riqueza, debemos hacer más. Debemos luchar agresivamente por las familias trabajadoras. No más excusas", escribió en su cuenta de X.

La reacción de Elon Musk tras la derrota de Donald Trump y el aplastante triunfo Demócrata

El sorpresivo triunfo de los azules en el estado de Texas, base de operaciones de SpaceX, marcó uno de los puntos de inflexión más importantes en las elecciones de medio término en Estados Unidos. El magnate sudafricano quedó atado al tropezón del candidato republicano, acusado de financiar su campaña con un aporte de alrededor de u$s168 millones.

La advertencia de Donald Trump tras haber perdido el control del Congreso

El mandatario publicó una gorra similar a las de MAGA ("Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez") con la palabra "Veto", anticipando que rechazará las iniciativas del Capitolio que no le resulten simpáticas.

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump planteó que los republicanos perdieron porque él no estaba en la boleta

Donald Trump intentó despegarse este martes de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que los demócratas consiguieron el control del Congreso. El presidente aseguró que su fuerza política habría ganado si él hubiera sido candidato y, más tarde, responsabilizó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por el resultado adverso en ese estado.

El voto anticipado marcó un récord en las elecciones de EEUU y las tendencias son favorables a los demócratas

El voto anticipado, conocido en Estados Unidos como early vote, alcanzó niveles de récord antes de las elecciones de medio término que se celebraron este martes 3 de noviembre. Según los datos publicados por el monitor electoral Fully Reporting, hasta este momento se han contabilizado 59,4 millones de votos anticipados en el país, equivalentes al 53,6% del total de sufragios emitidos en las elecciones de 2022, lo que implica una marca histórica para unas legislativas.

La cifra no solamente da visibilidad a la importancia que viene adquiriendo esta modalidad dentro del sistema electoral estadounidense, sino que también permite observar algunos patrones de participación antes de la jornada electoral y atisbar algunas tendencias.

La más destacada es que el 43% de los votantes que se registraron para ejercer el voto anticipado lo hicieron como demócratas, frente a un 26% que lo hicieron como republicanos (el resto se anotó como independiente).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la respuesta del mercado a la debacle electoral de trump: futuros en wall street al alza y dolar mas debil

La respuesta del mercado a la debacle electoral de Trump: futuros en Wall Street al alza y dólar más débil

la reaccion de elon musk tras la derrota de trump: los data centers en el espacio se ven bastante atractivos

La reacción de Elon Musk tras la derrota de Trump: "Los data centers en el espacio se ven bastante atractivos"