Elecciones en EEUU, en vivo: todas las repercusiones de la derrota de Donald Trump y el triunfo del Partido Demócrata

Sin embargo, Florida dejó una victoria para el oficialismo republicano. Byron Donalds derrotó al demócrata David Jolly y ganó la gobernación, por lo que sucederá a Ron DeSantis. El resultado tiene relevancia política para Trump, ya que Donalds es uno de sus principales aliados y se convirtió en el primer gobernador afroamericano de ese estado.

De esta manera, los primeros resultados configuran un escenario adverso para el Presidente, aunque todavía no permiten establecer quién tendrá el control del Congreso durante los próximos dos años. Las urnas que permanecen abiertas en distintos estados serán determinantes para conocer la composición definitiva de ambas cámaras.

En medio de la jornada electoral, Donald Trump también apuntó contra Fox News, una cadena que históricamente mantuvo una línea editorial favorable al mandatario y al Partido Republicano. A través de Truth Social, apuntó contra un sondeo difundido por la señal y acusó a sus preguntas de estar sesgadas. "Cada pregunta es un ataque y cada respuesta es una mentira", fue el sentido de su crítica.

En otra publicación, el mandatario aseguró que la audiencia de Fox News había caído un 27% y responsabilizó a la cobertura de los demócratas. "Son ellos, no yo. Mis números están mejor que nunca", escribió. Además, anticipó que los índices de audiencia de la señal seguirían desplomándose y volvió a cuestionar el tratamiento que recibe de la cadena.

Mapa electoral de gobernadores: los estados donde se impuso el Partido Demócrata Tras una intensa jornada electoral de medio término, las principales cadenas norteamericanas terminaron de confirmar las proyecciones en la puja por las gobernaciones estatales. El Partido Demócrata logró retener plazas clave en el Noreste y la Costa Oeste, además de asestar triunfos destacados en el Medio Oeste y el Sur. En la nómina de triunfos confirmados por las proyecciones oficiales, las victorias demócratas abarcan a Arizona con la reelección de Katie Hobbs, California con Xavier Becerra, Colorado con Phil Weiser, Connecticut con la reelección de Ned Lamont, Georgia con el histórico triunfo de Keisha Lance Bottoms en el Sur, Hawái con Josh Green, Illinois con la reelección de J.B. Pritzker, Iowa con Rob Sand, Maine con Hannah Pingree, Maryland con la reelección de Wes Moore, Massachusetts con la reelección de Maura Healey, Michigan con Jocelyn Benson, Minnesota con Amy Klobuchar, Nuevo México con Deb Haaland, Nueva York con la reelección de Kathy Hochul, Ohio con Amy Acton, Oregón con Tina Kotek, Pensilvania con la reelección de Josh Shapiro, Rhode Island con Helena Foulkes, Texas con el histórico triunfo de Gina Hinojosa y Wisconsin con David Crowley. Con la confirmación del escrutinio en el Oeste y la franja atlántica, los demócratas consolidaron un balance favorable en las disputas estatales, reteniendo gestiones clave como Pensilvania, Nueva York e Illinois, al tiempo que sumaron victorias estratégicas en estados tradicionalmente disputados.

Bernie Sanders: "Los demócratas ahora podrán hacer rendir cuentas a Donald Trump" El senador socialista destacó el triunfo azul en las elecciones legislativas y sostuvo que "los demócratas ahora controlarán la Cámara de Representantes y el Senado y podrán hacer rendir cuentas a Donald Trump; eso es genial". "En un momento de enorme desigualdad de ingresos y riqueza, debemos hacer más. Debemos luchar agresivamente por las familias trabajadoras. No más excusas", escribió en su cuenta de X. X @BernieSanders

La reacción de Elon Musk tras la derrota de Donald Trump y el aplastante triunfo Demócrata El sorpresivo triunfo de los azules en el estado de Texas, base de operaciones de SpaceX, marcó uno de los puntos de inflexión más importantes en las elecciones de medio término en Estados Unidos. El magnate sudafricano quedó atado al tropezón del candidato republicano, acusado de financiar su campaña con un aporte de alrededor de u$s168 millones.

La advertencia de Donald Trump tras haber perdido el control del Congreso El mandatario publicó una gorra similar a las de MAGA ("Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez") con la palabra "Veto", anticipando que rechazará las iniciativas del Capitolio que no le resulten simpáticas. Truth Social @realDonaldTrump

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump planteó que los republicanos perdieron porque él no estaba en la boleta Donald Trump intentó despegarse este martes de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que los demócratas consiguieron el control del Congreso. El presidente aseguró que su fuerza política habría ganado si él hubiera sido candidato y, más tarde, responsabilizó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por el resultado adverso en ese estado.