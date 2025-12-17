Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

La exigencia física de los shows y la enfermedad del guitarrista de 82 años habrían motivado la cancelación del tour por Europa.

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Pese a los rumores que hablaron de una gira por Europa y el Reino Unido , los Rolling Stones decidieron marcha atrás. La decisión tiene que ver con la exigencia física de los shows y la enfermedad que padece el músico Keith Richards.

El guitarrista de 82 años sufre de una artritis severa, por lo que los fanáticos tendrán que esperar para volver a verlo sobre el escenario, ya que la banda canceló los planes debido a complicaciones en la salud del compositor.

Según el diario británico The Sun, la decisión se tomó después de una reunión de los promotores donde diagramaron las presentaciones para el próximo verano europeo.

"Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses", detalló una fuente cercana al grupo de rock. ”Es duro para los fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén realmente listos” , revelaron.

La banda integrada actualmente por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, tras el fallecimiento de Charly Watts en 2021, ya había evaluado salir de gira a comienzos de este año, pero tampoco fue posible.

El factor salud: la lucha contra la artritis

No es la primera vez que la salud de Keith Richards es tema de conversación. En 2023, el propio guitarrista habló sobre la artritis en sus manos, que si bien no lo inhabilita para tocar le dificulta una gira de alta intensidad. Entre los pormenores, detallaron que las exigencias de los traslados y la duración de los conciertos en los estadios fueron las razones determinantes para postergar la gira.

No todas son malas: habrá nuevo disco de los Stones

Ronnie Wood trajo alivio a los seguidores al confirmar que el nuevo disco de la banda ya está listo: "Tendrán un nuevo álbum el año que viene. Ya está hecho", declaró durante un evento en Londres. Este material contaría con la producción de Andrew Watt para suceder al exitoso Hackney Diamonds (2023). Marlon Richards, hijo de Keith, también dio pistas recientemente asegurando que el material está "casi terminado".