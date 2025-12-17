IR A
IR A

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

La exigencia física de los shows y la enfermedad del guitarrista de 82 años habrían motivado la cancelación del tour por Europa.

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Redes sociales

Pese a los rumores que hablaron de una gira por Europa y el Reino Unido, los Rolling Stones decidieron marcha atrás. La decisión tiene que ver con la exigencia física de los shows y la enfermedad que padece el músico Keith Richards.

La hermana de Wanda contó que ya se encuentra en su casa con sus hijos y mamá.
Te puede interesar:

Preocupación por la salud de Zaira Nara: la modelo fue internada tras un viaje a Europa

El guitarrista de 82 años sufre de una artritis severa, por lo que los fanáticos tendrán que esperar para volver a verlo sobre el escenario, ya que la banda canceló los planes debido a complicaciones en la salud del compositor.

Según el diario británico The Sun, la decisión se tomó después de una reunión de los promotores donde diagramaron las presentaciones para el próximo verano europeo.

"Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses", detalló una fuente cercana al grupo de rock. ”Es duro para los fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén realmente listos”, revelaron.

La banda integrada actualmente por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, tras el fallecimiento de Charly Watts en 2021, ya había evaluado salir de gira a comienzos de este año, pero tampoco fue posible.

Rolling Stones

El factor salud: la lucha contra la artritis

No es la primera vez que la salud de Keith Richards es tema de conversación. En 2023, el propio guitarrista habló sobre la artritis en sus manos, que si bien no lo inhabilita para tocar le dificulta una gira de alta intensidad. Entre los pormenores, detallaron que las exigencias de los traslados y la duración de los conciertos en los estadios fueron las razones determinantes para postergar la gira.

Embed

No todas son malas: habrá nuevo disco de los Stones

Ronnie Wood trajo alivio a los seguidores al confirmar que el nuevo disco de la banda ya está listo: "Tendrán un nuevo álbum el año que viene. Ya está hecho", declaró durante un evento en Londres. Este material contaría con la producción de Andrew Watt para suceder al exitoso Hackney Diamonds (2023). Marlon Richards, hijo de Keith, también dio pistas recientemente asegurando que el material está "casi terminado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Garnacho festeja con Buonanotte su gol en Chelsea.
play

Show argentino en Inglaterra: Chelsea avanzó con doblete de Garnacho y asistencia de Buonanotte

Donald Trump y Keir Starmer se reunieron en septiembre para cerrar el acuerdo comercial. 

Estados Unidos suspendió un acuerdo tecnológico de u$s40 mil millones con el Reino Unido

play

Islas Malvinas: la carrera armamentista de Javier Milei tensiona la relación con Reino Unido

Milei sería el primer presidente argentino en visitar Gran Bretaña desde 1998. 

Milei planea viajar a Reino Unido para levantar una prohibición en la compra de armas

El gobierno británico aconsejó el uso de barbijo para quienes no se sientan bien.

Por brote de gripe H3N2, el Reino Unido dicta una cuarentena como la del Covid-19: vuelve el barbijo y el confinamiento

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

últimas noticias

play
Julio Cordero

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 9 minutos
Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Hace 18 minutos
La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes

Hace 22 minutos
Cambios en la licencia de conducir.

Cual será la edad límite para tramitar la licencia de conducir a partir de 2026

Hace 22 minutos
play
La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Hace 34 minutos