Por brote de gripe H3N2, el Reino Unido dicta una cuarentena como la del Covid-19: vuelve el barbijo y el confinamiento

El gobierno británico implementó medidas para evitar una mayor propagación del virus, aunque busca al mismo tiempo evitar alarmar a la población con recuerdos del aislamiento de 2020.

El gobierno británico aconsejó el uso de barbijo para quienes no se sientan bien.

BBC

Europa afronta un escenario sanitario que tiene reminiscencias de los tiempos del Covid-19, aunque por ahora se trata solo de una mutación agresiva de la gripe estacional, la subvariante H3N2, también denominada "gripe K". El gobierno del Reino Unido llamó al uso de barbijos para las personas afectadas y aconsejó aislarse inmediatamente en caso de presentar síntomas, aunque busca al mismo tiempo evitar alarmar a la población.

Jordanna Wheeler tiene 29 años.
En las últimas semanas, las cifras de internaciones hospitalarias relacionadas con la gripe treparon drásticamente, con un aumento interanual del 56%, con un promedio de 1.717 pacientes por día desde finales de noviembre. Esto coincide con un Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) ya desbordado por huelgas, saturación estructural y escasez de personal.

En ese contexto, algunas escuelas reactivaron mecanismos implantados en pandemia: cancelación de clases, suspensión de asambleas e incluso la cancelación de los actos navideños. Sin embargo, desde el Gobierno buscan evitar una baja moral y un trauma social de la población ante un nuevo confinamiento, por lo que el Departamento de Educación (DfE) de Inglaterra indicó que los colegios no deben cerrar salvo en "circunstancias extremas".

"La asistencia a clase es crítica para las oportunidades de vida de los niños", enfatizó un vocero del NHS, en un comunicado que mezcla datos sanitarios, advertencias veladas y una evidente ansiedad política ante los recuerdos de 2020. "Los cierres deben ser la última opción", aseguró.

Las escuelas británicas volvieron a enfatizar el lavado de manos en el contexto de la subvariante K de la gripe estacional.

Los datos más recientes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), que monitorea la propagación de los virus invernales, mostraron que hubo 107 incidentes respiratorios agudos en entornos educativos en Inglaterra entre el 24 y el 30 de noviembre.

Un "incidente respiratorio agudo" se define en una escuela como la ocurrencia de dos o más casos entre alumnos en un período de cinco días. Podría aplicarse a diversas enfermedades respiratorias como la gripe, el VSR, Covid-19 o el resfriado común.

De los 107 incidentes reportados en centros educativos durante la última semana de noviembre, 17 identificaron la influenza como el virus involucrado, y dos escuelas más informaron que el Covid-19 fue la causa. En 76 casos, la escuela desconocía qué infección respiratoria los afectaba.

En comparación, durante la misma semana del año pasado solo hubo 15 incidentes respiratorios en entornos educativos en general, y solo uno debido a la influenza.

Qué es la variante H3N2

La variante H3N2 "subvariante K" del virus está circulando. Se trata de una cepa mutada del virus de la influenza estacional A con la que la población no se ha encontrado con frecuencia en los últimos años, lo que significa que existe una menor inmunidad contra ella.

