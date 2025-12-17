Sesión clave en Diputados: el Gobierno buscará darle media sanción al Presupuesto 2026 En el estreno de la agenda reformista y luego de conseguir dictamen, el oficialismo intentará avanzar con la ley de leyes, que incluye la derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. También se tratarán la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal. Por + Seguir en







La sesión en Diputados comenzará a las 14.

El Gobierno tendrá este miércoles el estreno formal de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, donde buscará darle media sanción a la Ley de Presupuesto 2026, iniciativa que obtuvo dictamen en la reunión de comisión e incluye la derogación de la Ley Emergencia en Discapacidad y Ley de Financiamiento Universitario.

La sesión, prevista para las 14, abarca también el tratamiento de la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal. Además, el bloque oficialista se estrenará como principal fuerza en el recinto.

El borrador final del Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Por su parte, se prorrogan hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable e incorpora deducción de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Comisión Presupuesto y Hacienda Diputados Bertie Benegas Lynch presidió la Comisión de Presupuesto que el miércoles obtuvo dictamen. X (@DiputadosAR) Entre los otros temas a tratar, se incluye la modificación del Régimen Penal Tributario, denominada "Ley de Presunción de Inocencia Fiscal", y el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Impulsado por el Ministerio de Economía, el proyecto de Inocencia Fiscal propone una fuerte actualización de los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria se considera delito penal. El piso pasaría de $1,5 millones a $100 millones. En el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la criminalización de infracciones menores y a incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243.000 millones fuera del circuito formal.