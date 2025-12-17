17 de diciembre de 2025 Inicio
Sesión clave en Diputados: el Gobierno buscará darle media sanción al Presupuesto 2026

En el estreno de la agenda reformista y luego de conseguir dictamen, el oficialismo intentará avanzar con la ley de leyes, que incluye la derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. También se tratarán la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal.

Por
La sesión en Diputados comenzará a las 14. 

La sesión en Diputados comenzará a las 14. 

El borrador final del Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Por su parte, se prorrogan hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable e incorpora deducción de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Comisión Presupuesto y Hacienda Diputados
Bertie Benegas Lynch presidió la Comisión de Presupuesto que el miércoles obtuvo dictamen.

Bertie Benegas Lynch presidió la Comisión de Presupuesto que el miércoles obtuvo dictamen.

Entre los otros temas a tratar, se incluye la modificación del Régimen Penal Tributario, denominada "Ley de Presunción de Inocencia Fiscal", y el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Impulsado por el Ministerio de Economía, el proyecto de Inocencia Fiscal propone una fuerte actualización de los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria se considera delito penal. El piso pasaría de $1,5 millones a $100 millones. En el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la criminalización de infracciones menores y a incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243.000 millones fuera del circuito formal.

Por su parte, la iniciativa de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetariaimpulsada por el Gobierno establece condenas penales de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Las penas se incrementan de 3 a 10 años para aquellas personas que ocupen cargos en el Banco Central.

