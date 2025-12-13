Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos El actor anunció en Instagram que el futbolista portugués tendrá un papel escrito especialmente para él en la próxima entrega de la saga. Por + Seguir en







Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

El actor norteamericano Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo será parte de la próxima película de Rápidos y Furiosos. El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto junto al delantero portugués y despejó una de las especulaciones más repetidas entre los fanáticos de la franquicia.

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast & Furious… Debo decir que es real. Escribimos un papel para él”, anunció Diesel en la publicación, que rápidamente se viralizó y generó repercusión tanto en el mundo del cine como del deporte.

La incorporación de Ronaldo refuerza una tradición ya instalada en la saga: la de sumar figuras de alcance global más allá del universo cinematográfico. A lo largo de sus distintas entregas, Rápidos y Furiosos contó con la participación de estrellas como Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren y Cardi B, entre otras grandes figuras internacionales.

Si bien no se difundieron detalles sobre el rol que interpretará el futbolista, la confirmación oficial despejó cualquier duda y abrió expectativas sobre su debut actoral en una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine de acción.

En paralelo, Cristiano Ronaldo atraviesa la etapa final de su carrera deportiva en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde continúa siendo una de las máximas figuras del equipo y del torneo. A sus 39 años, el portugués mantiene un alto promedio goleador y sigue vigente en la selección de Portugal, con la mira puesta en el Mundial 2026.

Orden cronológico para ver la saga completa de Rápidos y Furiosos El orden cronológico recomendado para ver la saga de Rápidos y Furiosos es el siguiente: Rápido y Furioso (2001)

Rápidos y Furiosos (2003)

Rápidos y Furiosos 4 (2009)

Rápidos y Furiosos 5: Sin Control (2011)

Rápidos y Furiosos 6 (2013)

Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006)

Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Rápidos y Furiosos 8 (2017)

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

Rápidos y Furiosos 9 (2021)

Fast X (2023)

