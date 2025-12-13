13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El actor anunció en Instagram que el futbolista portugués tendrá un papel escrito especialmente para él en la próxima entrega de la saga.

Por
Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

El actor norteamericano Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo será parte de la próxima película de Rápidos y Furiosos. El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto junto al delantero portugués y despejó una de las especulaciones más repetidas entre los fanáticos de la franquicia.

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.
Te puede interesar:

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast & Furious… Debo decir que es real. Escribimos un papel para él”, anunció Diesel en la publicación, que rápidamente se viralizó y generó repercusión tanto en el mundo del cine como del deporte.

La incorporación de Ronaldo refuerza una tradición ya instalada en la saga: la de sumar figuras de alcance global más allá del universo cinematográfico. A lo largo de sus distintas entregas, Rápidos y Furiosos contó con la participación de estrellas como Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren y Cardi B, entre otras grandes figuras internacionales.

Si bien no se difundieron detalles sobre el rol que interpretará el futbolista, la confirmación oficial despejó cualquier duda y abrió expectativas sobre su debut actoral en una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine de acción.

En paralelo, Cristiano Ronaldo atraviesa la etapa final de su carrera deportiva en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde continúa siendo una de las máximas figuras del equipo y del torneo. A sus 39 años, el portugués mantiene un alto promedio goleador y sigue vigente en la selección de Portugal, con la mira puesta en el Mundial 2026.

Orden cronológico para ver la saga completa de Rápidos y Furiosos

El orden cronológico recomendado para ver la saga de Rápidos y Furiosos es el siguiente:

  • Rápido y Furioso (2001)
  • Rápidos y Furiosos (2003)
  • Rápidos y Furiosos 4 (2009)
  • Rápidos y Furiosos 5: Sin Control (2011)
  • Rápidos y Furiosos 6 (2013)
  • Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006)
  • Rápidos y Furiosos 7 (2015)
  • Rápidos y Furiosos 8 (2017)
  • Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)
  • Rápidos y Furiosos 9 (2021)
  • Fast X (2023)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rating Cero

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
play

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

Héctor Alterio estaba radicado en España, donde continuó su exitosa carrera. 

Último adiós a Héctor Alterio: las conmovedoras palabras de sus colegas en redes sociales

Esta serie mexicana es un éxito en Netflix.
play

Es una excelente serie de Netflix, acaban de lanzar su segunda temporada y tiene 6 capítulos

Esta serie argentina cuenta con Juan Minujín y un gran elenco.
play

Es un éxito en Netflix: la serie de solo 6 capítulos en la que actúa Juan Minujín

Se estrenó en Netflix en diciembre 2025. 
play

Es una de la películas del momento en Netflix: dura menos de 2 horas

últimas noticias

Brown University, luego del tiroteo que dejó 2 muertos en Estados Unidos.

Tiroteo en una universidad de Estados Unidos: hay dos muertos y al menos ocho heridos graves

Hace 9 minutos
Racing y Estudiantes LP por el Torneo Clausura.

Racing y Estudiantes empatan en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura

Hace 20 minutos
Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

Hace 27 minutos
Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

Hace 38 minutos
La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

Hace 44 minutos