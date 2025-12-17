Finalizó el paro de controladores aéreos: la medida de fuerza afectó a vuelos nacionales

Este martes se realizó la primera jornada de paro de controladores aéreos, adelantado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) desde las 8 a las 11 de la mañana. La medida de fuerza afectóa los vuelos nacionales y cerca de 11 mil pasajeros.
Desde Aeroparque el periodista Alejandro Moreyra informó para C5N que "son cerca de 94 vuelos afectados y cerca de 11 mil pasajeros afectados por esta medida", ante esta situación las aerolíneas decidieron adelantar 25 vuelos, mientras que cerca de 67 van a salir con demoras y 9 van a salir de Ezeiza.
Desde el sindicato de controladores aéreos adelantaron que la medida de fuerza se extenderá desde el 17 de diciembre al 29, en plena semana de fiestas y fin de año. ATEPSA exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde rige la estabilidad laboral.
También cuestionan la negativa de EANA a revisar la complejidad de los aeropuertos y las trayectorias operativas, reclaman la actualización de los refrigerios y denuncian reiterados incumplimientos del convenio colectivo.
Desde el Gobierno, en tanto, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la legitimidad de las medidas. Fuentes oficiales afirmaron que “la postura amenazante y extorsiva del gremio ATEPSA de llevar adelante paros durante diciembre es ilegítima y persigue un claro objetivo político, con el único fin de causar daño en plena época de fiestas”.
En la misma línea, sostuvieron que el accionar sindical “no responde a cuestiones paritarias o laborales, sino a intereses políticos y personales de la cúpula gremial”. Además, remarcaron que desde EANA se continúa trabajando para destrabar el conflicto y garantizar la normalidad de los vuelos durante el período festivo.
Paro de controladores: cronograma del mes de diciembre
Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.
Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.
Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país.
Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación total de la aviación en todos los aeropuertos del país.