Finalizó el paro de controladores aéreos: la medida de fuerza afectó a vuelos nacionales

Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación confirmaron cinco paros programados hasta el 29 de diciembre. El gremio reclama por paritarias y reincorporación de personal.

El paro se extendió desde las 8 a las 11 durante la jornada del miércoles 17 de diciembre. 

Este martes se realizó la primera jornada de paro de controladores aéreos, adelantado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) desde las 8 a las 11 de la mañana. La medida de fuerza afectóa los vuelos nacionales y cerca de 11 mil pasajeros.

Desde Aeroparque el periodista Alejandro Moreyra informó para C5N que "son cerca de 94 vuelos afectados y cerca de 11 mil pasajeros afectados por esta medida", ante esta situación las aerolíneas decidieron adelantar 25 vuelos, mientras que cerca de 67 van a salir con demoras y 9 van a salir de Ezeiza.

Desde el sindicato de controladores aéreos adelantaron que la medida de fuerza se extenderá desde el 17 de diciembre al 29, en plena semana de fiestas y fin de año. ATEPSA exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde rige la estabilidad laboral.

También cuestionan la negativa de EANA a revisar la complejidad de los aeropuertos y las trayectorias operativas, reclaman la actualización de los refrigerios y denuncian reiterados incumplimientos del convenio colectivo.

Desde el Gobierno, en tanto, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la legitimidad de las medidas. Fuentes oficiales afirmaron que “la postura amenazante y extorsiva del gremio ATEPSA de llevar adelante paros durante diciembre es ilegítima y persigue un claro objetivo político, con el único fin de causar daño en plena época de fiestas”.

En la misma línea, sostuvieron que el accionar sindical “no responde a cuestiones paritarias o laborales, sino a intereses políticos y personales de la cúpula gremial”. Además, remarcaron que desde EANA se continúa trabajando para destrabar el conflicto y garantizar la normalidad de los vuelos durante el período festivo.

Paro de controladores: cronograma del mes de diciembre

  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país.

  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación total de la aviación en todos los aeropuertos del país.

El paro se extiende hasta las 11. 

Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados por la medida de fuerza y cómo golpea a Navidad y Año Nuevo

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.

Como se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de diciembre en 2025

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

