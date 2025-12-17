Finalizó el paro de controladores aéreos: la medida de fuerza afectó a vuelos nacionales Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación confirmaron cinco paros programados hasta el 29 de diciembre. El gremio reclama por paritarias y reincorporación de personal. Por + Seguir en







El paro se extendió desde las 8 a las 11 durante la jornada del miércoles 17 de diciembre.

Este martes se realizó la primera jornada de paro de controladores aéreos, adelantado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) desde las 8 a las 11 de la mañana. La medida de fuerza afectóa los vuelos nacionales y cerca de 11 mil pasajeros.

Desde Aeroparque el periodista Alejandro Moreyra informó para C5N que "son cerca de 94 vuelos afectados y cerca de 11 mil pasajeros afectados por esta medida", ante esta situación las aerolíneas decidieron adelantar 25 vuelos, mientras que cerca de 67 van a salir con demoras y 9 van a salir de Ezeiza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/1999967300586234136&partner=&hide_thread=false Compañeras y compañeros,

ante la falta de respuestas de EANA, a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país.



Desde hace meses denunciamos la ausencia de diálogo,… pic.twitter.com/NE23pUgU6S — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) December 13, 2025 Desde el sindicato de controladores aéreos adelantaron que la medida de fuerza se extenderá desde el 17 de diciembre al 29, en plena semana de fiestas y fin de año. ATEPSA exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde rige la estabilidad laboral.

También cuestionan la negativa de EANA a revisar la complejidad de los aeropuertos y las trayectorias operativas, reclaman la actualización de los refrigerios y denuncian reiterados incumplimientos del convenio colectivo.

Desde el Gobierno, en tanto, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la legitimidad de las medidas. Fuentes oficiales afirmaron que “la postura amenazante y extorsiva del gremio ATEPSA de llevar adelante paros durante diciembre es ilegítima y persigue un claro objetivo político, con el único fin de causar daño en plena época de fiestas”.