Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Un hecho insólito se produjo este miércoles en la Cámara de Diputados durante el debate del Presupuesto 2026. El diputado de La Libertad Avanza por Corrientes, Lisandro Almirón, confundió el dictamen del oficialismo con el de Unión por la Patria y elogió una serie de obras que, en realidad, formaban parte de la propuesta del bloque peronista.

En su intervención, Almirón celebró iniciativas de infraestructura vial para su provincia incluidas en el presupuesto opositor creyendo que estaba leyendo la iniciativa oficialista. Entre las obras nombró la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), la ruta nacional 119 (Mercedes–Curuzú Cuatiá), la ruta 12 (tramo Riachuelos–Saladas), la ruta 120 y la reparación y mantenimiento de la calzada de la autopista 14.

La confusión fue advertida en el recinto, pero el diputado libertario continuó su exposición sin corregirse, con una sonrisa incómoda que dejó entrever el error. “Yo respeto a los distintos diputados. Estamos hablando de cosas que nos convienen a todos. Sé que es tu dictamen. ¿Pero no estamos conversando? Después dicen que el presidente y el Gobierno no escuchan”, intentó corregir cuando la situación ya era insalvable.

El episodio motivó una dura reacción de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien cuestionó con severidad lo ocurrido. “Me pareció terrible lo que pasó recién. Es increíble que no sepan lo que están leyendo. Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan. Estudien en su casa y después vengan”, lanzó. “Hay una angustia enorme de muchas personas que están viviendo despidos, que no llegan a fin de mes y que no saben cómo van a afrontar las fiestas”, agregó.

Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez expresó: “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó. En ese marco, invitó al legislador correntino a trabajar en conjunto para modificar el artículo 11 de la planilla anexa e incorporar el artículo 27, con el objetivo de incluir el puente Chaco–Corrientes.

