17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

Durante la discusión del Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón destacó como propias obras públicas incluidas en el dictamen de Unión por la Patria. La equivocación generó cruces en el recinto y duras críticas de la oposición.

Por
Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Un hecho insólito se produjo este miércoles en la Cámara de Diputados durante el debate del Presupuesto 2026. El diputado de La Libertad Avanza por Corrientes, Lisandro Almirón, confundió el dictamen del oficialismo con el de Unión por la Patria y elogió una serie de obras que, en realidad, formaban parte de la propuesta del bloque peronista.

Te puede interesar:

Tensión y enfrentamientos en las afueras del Congreso, mientras Diputados debate el Presupuesto 2026

En su intervención, Almirón celebró iniciativas de infraestructura vial para su provincia incluidas en el presupuesto opositor creyendo que estaba leyendo la iniciativa oficialista. Entre las obras nombró la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), la ruta nacional 119 (Mercedes–Curuzú Cuatiá), la ruta 12 (tramo Riachuelos–Saladas), la ruta 120 y la reparación y mantenimiento de la calzada de la autopista 14.

La confusión fue advertida en el recinto, pero el diputado libertario continuó su exposición sin corregirse, con una sonrisa incómoda que dejó entrever el error. “Yo respeto a los distintos diputados. Estamos hablando de cosas que nos convienen a todos. Sé que es tu dictamen. ¿Pero no estamos conversando? Después dicen que el presidente y el Gobierno no escuchan”, intentó corregir cuando la situación ya era insalvable.

El episodio motivó una dura reacción de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien cuestionó con severidad lo ocurrido. “Me pareció terrible lo que pasó recién. Es increíble que no sepan lo que están leyendo. Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan. Estudien en su casa y después vengan”, lanzó. “Hay una angustia enorme de muchas personas que están viviendo despidos, que no llegan a fin de mes y que no saben cómo van a afrontar las fiestas”, agregó.

Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez expresó: “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó. En ese marco, invitó al legislador correntino a trabajar en conjunto para modificar el artículo 11 de la planilla anexa e incorporar el artículo 27, con el objetivo de incluir el puente Chaco–Corrientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/2001373321825522100&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La UBA, en alerta. 

Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

Sesión clave en Diputados: el Gobierno busca darle media sanción al Presupuesto 2026

Acalorado debate en Diputados por el Presupuesto 2026: avanza la sesión pero las votaciones se extenderían hasta la madrugada

play

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

el gobierno incluyo la derogacion de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario en el presupuesto 2026

El Gobierno incluyó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026

play

Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen de mayoría y encara la sesión

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

Rating Cero

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
play

"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá

La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad.
play

"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad

últimas noticias

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

Hace 9 minutos
El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

Hace 22 minutos
play
Julio Cordero en el Senado.

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 45 minutos
play

Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

Hace 46 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

Hace 1 hora