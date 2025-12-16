16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos suspendió un acuerdo tecnológico de u$s40 mil millones con el Reino Unido

La administración Trump detuvo el megapacto de cooperación en Inteligencia Artificial y energía nuclear con Londres debido a la falta de avance en la eliminación de barreras comerciales.

Por
Donald Trump y Keir Starmer se reunieron en septiembre para cerrar el acuerdo comercial. 

Donald Trump y Keir Starmer se reunieron en septiembre para cerrar el acuerdo comercial. 

Wikipedia - Prensa Libre

Estados Unidos frenó la implementación del Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, un pacto clave valuado en u$s40 mil millones de dólares con el Reino Unido, tan solo meses después de su firma. La decisión, comunicada oficialmente a Londres, se produce en medio de crecientes frustraciones de Washington por la falta de concesiones comerciales británicas en temas no tecnológicos.

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.
Te puede interesar:

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Este acuerdo, presentado en septiembre de 2025 durante la visita del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido, buscaba impulsar el desarrollo conjunto en sectores de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA), la computación cuántica y la energía nuclear civil.

La suspensión la confirmaron funcionarios británicos y la reportó inicialmente el Financial Times. Washington utiliza la pausa como una herramienta de presión para obligar al gobierno de Keir Starmer a flexibilizar normativas comerciales que considera barreras no arancelarias.

El principal punto de conflicto está en las regulaciones británicas sobre estándares alimentarios y el impuesto a servicios digitales, un gravamen del 2% sobre los ingresos de gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft, Google y Apple. Estados Unidos presiona para que estas regulaciones sean eliminadas o modificadas.

De qué se trataba el acuerdo millonario que suspendió Estados Unidos

El Tech Prosperity Deal (Acuerdo de Prosperidad Tecnológica) había generado promesas de inversión de miles de millones de dólares por parte de empresas líderes estadounidenses, entre las que figuraban Microsoft y Google, destinadas a la infraestructura de IA y data centers en territorio británico.

Si bien funcionarios del Reino Unido intentaron restarle importancia a la sorpresiva acción de Estados Unidos, el congelamiento del acuerdo representa un serio revés para el gobierno de Starmer y genera dudas sobre la solidez de la denominada "relación especial" entre ambos países.

La situación tensa las relaciones bilaterales. Los desacuerdos en materia de impuestos y regulaciones comerciales ajenas al sector tecnológico fueron suficientes para poner en pausa una de las alianzas estratégicas más ambiciosas de Occidente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Fueron tres ataques diferentes en los que murieron en un total de ocho personas.

Estados Unidos volvió a atacar otras tres supuestas narcolanchas cerca de Colombia: murieron 8 personas

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Estados Unidos declaró como "grupo terrorista" al cartel colombiano Clan del Golfo

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos felicitó a Kast y lo comparó con Milei

El partido será el 27 de marzo.

Se confirmó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo será

La Sub 16 de River.

Con dos goles de Cabral, River ganó la final contra Atlético de Madrid y se llevó la Messi Cup

Rating Cero

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

La modelo se indignó por los comentarios que recibió en sus redes.

"Soy la...": Rocío Marengo respondió a las críticas por salir a cenar con su hijo internado

Marcos Giles y Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles se dieron el tan esperado beso en un casamiento "oficiado" por Davo Xeneize

últimas noticias

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 15 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 21 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 36 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 48 minutos
La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

Hace 55 minutos