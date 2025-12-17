"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad La humorista, hija de Jorge Guinzburg, aclaró que la decisión de su familia no fue por una cuestión estética, sino por su salud y el bullying que sufría. + Seguir en







La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad. Redes sociales

La actriz Malena Guinzburg, hija del fallecido conductor Jorge Guinzburg, contó la relación que tuvo con su cuerpo y la gordura a lo largo de su vida: "A los 12 años mi viejo me propuso internarme", aseguró.

La comediante de 47 años confesó en una entrevista íntima que sintió odio y padeció las presiones del afuera por su aspecto, que la llevaron a forjar una identidad que rozó el maltrato y que hoy con mucha terapia se convirtió en compasión. Aclaró que la preocupación de la familia era su salud y el sufrimiento que ella manifestaba, y que no respondió a una cuestión estética.

En una nota con Infobe, la integrante de Las chicas de la culpa recordó cuando tomaron la decisión familiar de internarla: “A los 12 años mi viejo me propuso internarme en la clínica de Cormillot (Alberto) para que no empiece el secundario estando tan gorda”, reveló con crudeza.

Embed “Hoy pienso en una nena de 12 años internada y no lo puedo creer. Pero lo entiendo. Entiendo lo que tanto mi viejo como mi vieja pasaron por todas las etapas de Malena gorda”, dijo la integrante de Las chicas de la culpa.

En un testimonio revelador, la humorista resaltó que a los 15 años ya pesaba alrededor de 90 kilos, lo que la dejó en el centro de las burlas de sus compañeros: “Ser vizca, pronunciaba mal la R… me podían cargar por todos lados. Me marcó mucho. Eso para mí es como mi ADN más grande. Mis bases están construidas sobre eso”.

Malena Guinzburg: la que aprendió a amarse A diferencia de otros tiempos donde el espejo era su principal enemigo, la actriz hoy elige no maltratarse más: dejó de ser su propia jueza para habitar su cuerpo desde la aceptación y aprendió a amarse. Entendió que su valor no está en una balanza ni en el cumplimiento de estándares ajenos.