Preocupación por la salud de Zaira Nara: la modelo fue internada tras un viaje a Europa

La modelo compartió en redes sociales el difícil momento que atravesó al regresar de un viaje. "A veces el cuerpo pide parar un poquito", sentenció.

La hermana de Wanda contó que ya se encuentra en su casa con sus hijos y mamá.

La hermana de Wanda contó que ya se encuentra en su casa con sus hijos y mamá.

Tras su visita a Masterchef Celebrity, Zaira Nara publicó una historia en su cuenta de Instagram que preocupó a sus seguidores. Según contó la modelo, fue internada al regresar de un viaje a Europa tras varios días de sentirse mal.

En los últimos días, Zaira Nara participó del reality junto a su hermana Wanda, donde tuvieron un gracioso cruce con Maxi López, quien le tiró una indirecta a la China Suárez. Eso no es todo, sino que ocupó el rol de conductora, cuando Wanda tuvo que retirarse antes del programa.

Sin embargo, en sus redes sociales personales, la modelo sorprendió a sus seguidores al subir una historia donde se la ve en una cama de un hospital. En la foto escribió "no sé si fue algo que me comí o algún virus, pero viajé a Europa por 4 días y 3 estuve sintiéndome muy mal".

En esa línea continuó su historia "por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor, a veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias". Sin embargo, aclaró que "ya estoy en casa con mis hijos y mamá".

Zaira Nara posteo redes 17-12-25
