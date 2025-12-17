PSG, campeón del mundo: le ganó por penales a Flamengo y se quedó con la Copa Intercontinental El equipo francés se impuso 2-1 en la tanda sobre el conjunto brasileño luego de que empataran 1-1 en Qatar y conquistó el torneo por primera vez en su historia. Por + Seguir en







PSG es el campeón de la Copa Intercontinental. AP

Paris Saint Germain (PSG) derrotó 2-1 a Flamengo en la definición por penales de la final de la Copa Intercontinental luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular, por lo que se consagró campeón del torneo por primera vez en su historia.

En un partido parejo en el estadio Ahmed bin Ali, el equipo francés fue más efectivo y obtuvo el título gracias a los errores del equipo brasileño, ya que Luis Araújo falló el último remate que desató el festejo parisino y el arquero Matvey Safonov fue la figura debido a que contuvo cuatro penales. El árbitro fue el estadounidense Ismail Elfath.

El conjunto de Luis Enrique se había puesto en ventaja en el primer tiempo con un gol de Khvicha Kvaratskhelia, que aprovechó un rebote en el área para definir a quemarropa. Sin embargo, Flamengo, que había sufrido el dominio territorial del equipo de PSG en varios fragmentos del partido, reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad a través de Jorginho, quien convirtió de penal tras una infracción, después de la revisión del VAR.

PSG PSG es el campeón de la Copa Intercontinental. Redes sociales En tanto, el elenco francés fue más ambicioso durante el segundo tiempo y el alargue, ya que Ousmane Dembelé, Bradley Barcola, João Neves y Nuno Mendes tuvieron situaciones claras, pero se toparon con la resistencia defensiva del Mengao y buenas intervenciones del argentino Agustín Rossi. Por su parte, el conjunto de Filipe Luís se inclinó por el orden y el desgaste físico para estirar la definición a los penales.

En este marco, en los penales Vitinha y Nuno Mendes convirtieron para PSG, mientras que Flamengo desperdició varias ejecuciones clave, incluidas las de Saúl, Pedro, Leo Pereira y finalmente Luis Araújo. El error final del delantero brasileño sentenció la serie y confirmó al conjunto francés como campeón.

Mirá el resumen del triunfo de PSG sobre Flamengo por la Copa Intercontinental Embed - ¡¡PSG ES EL CAMPEÓN DE LA #FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS!! | PSG 1(2)–(1)1 Flamengo | Resumen