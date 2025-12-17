Video: un motociclista fue rociado con gas pimienta en Balvanera en una discusión de tránsito El hecho se produjo en el marco de un altercado con un automovilista, que fue registrado por el conductor de otro vehículo. Por + Seguir en







Un motociclista fue rociado con gas pimienta en Balvanera.

Un motociclista fue rociado con gas pimienta en el marco de un conflicto de tránsito en el barrio porteño de Balvanera, que se viralizó a través de un video en las redes sociales. Por su parte, un automóvil sufrió daños debido a la discusión con el conductor.

El hecho se produjo cuando un motociclista y el conductor de un automóvil discutieron intensamente, lo que fue registrado por un usuario de las redes sociales. En medio de la pelea, el chofer de la moto aprovechó que el semáforo estaba en rojo y gritó "¡bajate, la concha de tu madre!"

"Según testigos, anteriormente hubo un roce del motociclista con el espejo retrovisor del automovilista. Aparentemente, ya lo había rociado con gas pimienta. Ahí comenzó la discusión y más adelante, en el semáforo, el motociclista lo encaró y lo volvió a rociar con gas pimienta", marcó el periodista Cristian Romero en Mañanas Argentinas, por C5N.

En tal sentido, las imágenes también muestran el momento en el que el conductor le lanzó gas pimienta, lo que desató la furia del hombre, que comenzó a golpear el auto con el casco de la moto.

En tanto, según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales señalaron que no se radicaron denuncias por el suceso y que sólo conocen el caso por el video.