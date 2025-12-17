Tras el escándalo con La Reini, Homero Pettinato renunció a "Sería Increíble" en Olga El humorista anunció que da un paso al costado del ciclo de streaming; sin embargo, apuntará a otros proyectos dentro del canal. "También tenía ganas de dejar de madrugar un poco", expresó. + Seguir en







Homero aseguró que su renuncia no tuvo que ver con el escándalo de La Reini. Captura de @fedeebongiorno

En medio del escándalo con la participante de Masterchef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato renunció a "Sería Increíble" en Olga para enfocarse a otros proyectos dentro de la señal de streaming.

Así lo comunicó el humorista durante el programa de streaming "Sería Increíble" que se transmite de lunes a viernes por la pantalla de Olga. Esto ocurre en el marco del escándalo que protagoniza junto a La Reini, al exponer una serie de conversaciones privadas fuertes, con insultos y revelaciones sobre la ruptura entre ambos.

"Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco", expresó durante el programa, sin embargo, aclaró que "no tiene nada que ver con mi escándalo".

Homero Petinatto renunció a #SeriaIncreible en Olga:



"Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco […] No tiene nada que ver con mi escándalo"

El duro cruce entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado" La participante de Masterchef Celebrity, Sofía "La Reini" Gonet, detonó un escándalo en las redes sociales al exponer una serie de conversaciones privadas y agresivas con su expareja, el comediante Homero Pettinato. La publicación, que se viralizó rápidamente, mostró un fuerte intercambio de insultos y revelaciones sobre las internas de la ruptura, que obligó al hijo del reconocido conductor a realizar un descargo público.

En los chats que "La Reini" decidió hacer públicos, Pettinato le profirió duros calificativos, como “gato cascoteado” y “mala persona”. Gonet no se quedó atrás y lo acusó de tener adicciones y de mentirle durante el tiempo que duró la relación, que se extendió por varios meses.