En medio del escándalo con la participante de Masterchef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato renunció a "Sería Increíble" en Olga para enfocarse a otros proyectos dentro de la señal de streaming.
El humorista anunció que da un paso al costado del ciclo de streaming; sin embargo, apuntará a otros proyectos dentro del canal. "También tenía ganas de dejar de madrugar un poco", expresó.
Así lo comunicó el humorista durante el programa de streaming "Sería Increíble" que se transmite de lunes a viernes por la pantalla de Olga. Esto ocurre en el marco del escándalo que protagoniza junto a La Reini, al exponer una serie de conversaciones privadas fuertes, con insultos y revelaciones sobre la ruptura entre ambos.
"Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco", expresó durante el programa, sin embargo, aclaró que "no tiene nada que ver con mi escándalo".
La participante de Masterchef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, detonó un escándalo en las redes sociales al exponer una serie de conversaciones privadas y agresivas con su expareja, el comediante Homero Pettinato. La publicación, que se viralizó rápidamente, mostró un fuerte intercambio de insultos y revelaciones sobre las internas de la ruptura, que obligó al hijo del reconocido conductor a realizar un descargo público.
En los chats que "La Reini" decidió hacer públicos, Pettinato le profirió duros calificativos, como “gato cascoteado” y “mala persona”. Gonet no se quedó atrás y lo acusó de tener adicciones y de mentirle durante el tiempo que duró la relación, que se extendió por varios meses.
La influencer, conocida por su participación en el programa de cocina de Telefe, también arremetió con acusaciones más personales. En uno de los tramos de la conversación, ella cuestiona su estilo de vida: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total”.
