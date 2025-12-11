Islas Malvinas: la carrera armamentista de Javier Milei tensiona la relación con Reino Unido

El Presidente admitió que negocia con el Gobierno británico levantar la prohibición de armamento militar y analiza viajar para avanzar con los diálogos. Desde su admiración por Margaret Thatcher hasta el reclamo por la soberanía, el mandatario expuso sus posturas en medio del conflicto.

El presidente Javier Milei reconoció que su Gobierno negocia con el Reino Unido para levantar la prohibición de compra de armamento militar, que fue impuesta desde la Guerra de Malvinas. Además, analiza la posibilidad de viajar al territorio británico en abril o mayo de 2026 para avanzar con los diálogos.

En diálogo con el diario británico The Telegraph, Milei defendió la intención del Gobierno de adquirir armamento militar, luego de las restricciones resueltas por el Reino Unido en 1982. "No hay potencias mundiales sin poder militar. No hay ningún país que cuente en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras" , expresó.

En tal sentido, su intención de encontrarse con dirigentes de la oposición, incluido Nigel Farage , a quien elogió por su visión sobre el Brexit. "Sería una visita de la que aprendería mucho" , sostuvo. En el caso de concretar la visita, el jefe de Estado se convertiría en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde 1998, tras el viaje de Carlos Menem.

La prohibición sobre la compra de armamento rige desde 1982, y alcanza equipos con componentes británicos o armas que puedan "mejorar" la capacidad militar del país. El embargo afecta desde aviones de combate hasta sistemas electrónicos.

No obstante, según consignó el reconocido portal suizo Swissinfo, el Gobierno británico desmintió a Milei y sostuvo que continuará "rechazando licencias para la exportación y el comercio de bienes considerados capaces de mejorar la capacidad militar argentina". Además, un vocero de la administración británica marcó en diálogo con la agencia AFP que "no hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas".

En este marco, el mandatario señaló que el conflicto por las Islas Malvinas debe resolverse a través de vías apaciguadas: "Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de mostrar la voluntad por parte de Argentina es mostrar que también tenemos una relación comercialmente adulta".

La Argentina pidió en varias oportunidades el levantamiento de la medida, aunque en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la tensión se incrementó y el Reino Unido endureció la prohibición. Sin embargo, las restricciones adicionales fueron eliminadas después de una visita del entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, a Buenos Aires.

Javier Milei y el Reino Unido: de los elogios a Margaret Thatcher al pedido de soberanía de las Islas Malvinas

En mayo de 2024, el presidente Javier Milei insistió en su admiración por Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo", sostuvo en aquel momento, en una entrevista con la cadena de medios pública británica BBC.

Dado que se trata de un medio de Gran Bretaña, la cuestión de la soberanía de las las islas fue ineludible. "Nosotros creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia", expresó el mandatario, consultado sobre "una hoja de ruta" para que el archipiélago vuelva a control argentino.

Previamente, en el debate presidencial de 2023, el excandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, le había preguntado a Milei si Thatcher seguía siendo "su ídola" y si seguía pensando que los kelpers tenían "derecho a la autodeterminación".

Javier Milei Margaret Thatcher Javier Milei y Margaret Thatcher. C5N

El libertario en ese momento respondió: "En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher, así como lo fue Reagan, Churchill y como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema".

Ante esa respuesta, el exministro de Economía volvió a hacer uso de la palabra dejando en claro que la exministra británica "es una enemiga de la Argentina". "Nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, que para mí no lo es. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo además que sería importante que digas si los kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que la tenían”, afirmó.

En ese momento, Milei decidió ir más a fondo en su defensa a Thatcher pero tuvo un cuestionable argumento en el que decidió comparar el conflicto bélico con un partido de fútbol donde además tuvo groseros errores. "Te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a la Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final (Mundial de Qatar 2022) tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las Islas por la vía diplomática”, afirmó el libertario generando la indignación de gran parte de los presentes en la Facultad de Derecho y de los televidentes del debate.

Javier Milei Javier Milei.

En tanto, luego de su asunción presidencial en diciembre de 2023, el libertario hizo alusión en varias oportunidades a las Islas Malvinas. En septiembre, brindó un discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que marcó su postura sobre el conflicto: "Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que permanecen ocupadas ilegalmente".

"A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas. Invitamos al Reino Unido a retomar las conversaciones para discutir sobre este tema", agregó.

En este marco, en junio publicó en la red social X en el que enfatizó: "Las Malvinas son argentinas. En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, nosotros desde el Gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos. VLLC!".

"En la Asamblea de la OEA reiteré que, sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, no debemos olvidar los principios fundamentales de la integridad territorial. La soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y las áreas marítimas circundantes debe ser reconocida con base en el respeto al derecho internacional, las declaraciones y resoluciones del sistema multilateral, y la integridad de todo este proceso", señaló Albert Ramchand Ramdin diplomático surinamés que se desempeña como el 12.° secretario general del organismo.