17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tensión y enfrentamientos en las afueras del Congreso, mientras Diputados debate el Presupuesto 2026

Cientos de manifestantes se hicieron presentes y se plegaron a la tradicional marcha de jubilados que se lleva a cabo frente al Palacio Legislativo, donde se desplegó un fuerte operativo por parte de las fuerzas de seguridad.

Por

La policía se enfrenta cara a cara con los manifestantes. 

Mientras la Cámara de Diputados busca darle media sanción a la Ley de Presupuesto 2026 en lo que se espera una maratónica sesión, en las afueras del Congreso de la Nación se vive un escenario de tensión y fuerte enfrentamiento entre efectivos de la Gendarmería Nacional con manifestantes y jubilados.

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto
Te puede interesar:

Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

Se trata del primer operativo implementado por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que remplazó en el cargo a Patricia Bullrich, flamante senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA).

"Están tirando agua sobre las personas que se encuentran sobre la valla metálica y que de alguna manera evitan que se puedan unir las mismas para que no las puedan tirar más", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó sobre la labor de los camiones hidrantes.

Luego agregó que "se trata de una situación que no vivíamos hace tiempo compañeros, en el cual dos carros hidrantes ya están colocados sobre la Plaza de Congreso".

Adentro del Congreso, Diputados debate el Presupuesto 2026

En el estreno de la agenda reformista y luego de conseguir dictamen, el oficialismo intenta avanzar con la ley de leyes, que incluye la derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. También se tratarán la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal.

Con el quorum alcanzado, 136 diputados presentes y 121 ausentes, la sesión comenzó pasadas las 14:20. El temario incluye el proyecto de Presupuesto, que contempla la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, la modificación del Régimen Penal Tributario y la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El borrador final del Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Además, prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable e incorpora deducciones impositivas sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La UBA, en alerta. 

Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

Sesión clave en Diputados: el Gobierno busca darle media sanción al Presupuesto 2026

Acalorado debate en Diputados por el Presupuesto 2026: avanza la sesión pero las votaciones se extenderían hasta la madrugada

play

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

el gobierno incluyo la derogacion de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario en el presupuesto 2026

El Gobierno incluyó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026

play

Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen de mayoría y encara la sesión

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

Rating Cero

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
play

"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá

La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad.
play

"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad

últimas noticias

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

Hace 9 minutos
El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

Hace 22 minutos
play
Julio Cordero en el Senado.

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 45 minutos
play

Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

Hace 46 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

Hace 1 hora