En medio del escándalo, La Reini habló por primera vez: "La toxicidad escaló hasta mostrar nuestras peores miserias"

La influencer recurrió a sus redes sociales para dar su versión, luego de exponer chats con su expareja, Homero Pettinato, donde se leían insultos y amenazas.

La participante de Masterchef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, quedó envuelta en un escándalo luego de exponer en redes sociales conversaciones con su expareja, Homero Pettinato , y ahora hizo una aparición para hacer un fuerte descargo sobre la situación.

Todo comenzó cuando luego que aparecieran fotos del comediante con una nueva mujer, la influencer mostró un fuerte intercambio de insultos y revelaciones sobre las internas de la ruptura con insultos y el hijo del conductor Roberto Pettinato replicó con más mensajes que le envió su ex con amenazas.

Ahora, y luego de que haya opiniones de varias índoles, La Reini hizo subió un video con una extensa explicación, reconoció que a redes recibió “miles de mensajes diciendo que era una psicópata, que debería estar internada o presa y recibiendo millones de mensajes diciendo que ojalá me maten, me caguen a piñas o internen ”.

“Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco qu e me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y necesita ayuda”, empezó asegurando en un video de TikTok.

En esa línea, indicó que su intención no es juzgarlo, pero que todos esos momentos desencadenaba en “situaciones y actitudes que no sabía manejar”: “ Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y por eso cada vez fue escalando más la toxicidad hasta terminar en esto que es mostrar nuestras peores miserias” .

En respectiva de todo lo que sucedió hasta el día de hoy, la participante de MasterChef aseguró que era una relación que “tenía que haber terminado desde el minuto cero”, pero que “nos metimos en un círculo vicioso en el que dije cosas horribles”, ya que fue manera de descargo de bronca tras recibir mucho “desprecios, destrato, mentiras, desplantes”.

Al mismo tiempo, hizo otra fuerte acusación donde para hablar de “algo más grave”: “Hablemos de ITS, mujeres hétero contagiadas por sus maridos, amantes, novios o chongos. Eso no es violencia tampoco. Vos ni enterada pensás que tenés un pacto monogámico y transparente. Y después te enterás las cosas. Después una es la loca, el varón aparece llorando y es el buen hombre. Es un poco lo mismo de siempre”.

Por otra parte, en un mea culpa dejó en claro que “obvio no hay que ser violento, no hay que amenazar a nadie” y cuando hay algo que no va y te das cuenta, “hay que salir de ahí y cortar de raíz la relación, no dejar que escale porque es de no acabar”.

“Es lo último que voy a hablar de este tema. Llamado a la reflexión: todos somos tremendamente violentos. Yo fui violenta, mi ex fue violento, los canales de streamings fueron violentos, todos los medios televisivos fueron violentos. Dijeron barbaridades denigrantes a mí, a mi ex. Hay violencia por todos lados. No voy a salir a hablar ni contar más nada, no voy a aparecer en ningún programa de chimentos, no me interesa”, concluyó.

El duro cruce entre La Reini y Homero Pettinato: “Gato cascoteado”

Sofía “La Reini” Gonet, detonó un escándalo en las redes sociales al exponer una serie de conversaciones privadas y agresivas con su expareja, el comediante Homero Pettinato. La publicación, que se viralizó rápidamente, mostró un fuerte intercambio de insultos y revelaciones sobre las internas de la ruptura, que obligó al hijo del reconocido conductor a realizar un descargo público.

En los chats que "La Reini" decidió hacer públicos, Pettinato le profirió duros calificativos, como “gato cascoteado” y “mala persona”. Gonet no se quedó atrás y lo acusó de tener adicciones y de mentirle durante el tiempo que duró la relación, que se extendió por varios meses.

Sofía _La Reini_ Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato Instagram - La Nación

La influencer, conocida por su participación en el programa de cocina de Telefe, también arremetió con acusaciones más personales. En uno de los tramos de la conversación, ella cuestiona su estilo de vida: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total”.

En su descargo, Pettinato sostuvo que había soportado "amenazas de muerte" y que todo su círculo íntimo le pedía alejarse de la influencer. Concluyó que se había seguido acercando a ella a pesar de las advertencias, y desmintió las acusaciones más graves.