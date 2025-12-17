Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de diciembre

El dólar oficial tuvo este martes su mayor alza diaria de diciembre. Freepik

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes con un alza de $15 tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas: desde el próximo año, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación (con dos meses de rezago). En tanto, el blue alcanza los $1.500 y se amplía la brecha con los financieros.

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial atraviesa una semana al alza. Stock Dólar oficial hoy El dólar oficial opera a $1.426,32 para la compra y $1.482,43 para la venta.