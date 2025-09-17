IR A
Los Palmeras, al borde de desaparecer de la música: "Disolución inmediata"

El grupo de cumbia santafesina quedó muy golpeado luego de la salida de Cacho Deicas y se reveló una sorpresiva situación que vivió la banda hace pocos meses.

El grupo de cumbia santafesina Los Palmeras quedó al borde de desaparecer de la música para siempre luego de filtrarse las cinco condiciones que Marcos Camino le puso a Cacho Deicas para reincorporarse en mayo de este año, algo que finalmente no ocurrió y optaron por sumar a Natalie Pérez en su lugar.

A través de su programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen fue quien se encargó de revelar la información sobre el futuro de Los Palmeras. "Son cinco condiciones las que en mayo les puso Marcos (Camino) a Cacho (Deicas) para continuar en el grupo musical, y en ese momento fue Cacho el que rechazó esto", expresó.

Tras esto, enumeró las mismas y fue toda una sorpresa para los fanáticos del histórico grupo de cumbia santafesina:

  1. Cumplimiento total de los contratos de actuaciones, en caso de tener que suspender por cuestiones personales, se haría cargo de los costos económicos la parte que ocasione la suspensión.
  2. Nombrar un representante con autorizaciones amplias para decisiones administrativas y generales (ambas partes).
  3. Dar de baja o que tenga el manejo el representante autorizado de las redes sociales personales (Instagram, Facebook, etcétera).
  4. Exigencias y compromiso en tratamientos constantes de rehabilitación personal para rendir al máximo en lo artístico y aceptación de las indicaciones de los productores para el mejoramiento tanto en los escenarios como en las grabaciones.
  5. Ante cualquier falta a los puntos aquí expuestos y/o agresiones, tanto personales o por redes sociales, será motivo más que suficiente para la disolución inmediata de Los Palmeras.
