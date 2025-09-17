Embed - Mitre Live en Instagram: "#MitreLive | Revelaron las condiciones que le rechazó @cachodeicasoficial a Marcos Camino para continuar en “Los Palmeras”: “Será motivo para la disolución del grupo” @juanetchegoyen detalló en “Mitre Live” punto por punto de los ítems que le pidió el líder de la banda santafesina al cantante. “En las últimas horas habló Marcos Camino en el programa de Flor de la V y estuve repasando diferentes datos que tengo en mi poder y la verdad es que hubo declaraciones que me sorprendieron del líder de Los Palmeras”, empezó diciendo el conductor del ciclo digital. Y manifestó: “En mayo pasado, Marcos le exigió una serie de condiciones a Rubén Cacho Deicas que terminaron con este rechazando la propuesta. Yo esto lo tengo hace meses pero no lo conté en su momento porque me parecía profundizar la grieta pero hoy lo voy a contar”. “Prestá atención. Son cinco condiciones las que en mayo les puso Marcos a Cacho para continuar en el grupo musical y en ese momento fue Cacho el que rechazó esto”, agregó Etchegoyen que luego dio a conocer estos ítems. 1. Cumplimiento total de los contratos de actuaciones, en caso de tener que suspender por cuestiones personales, se haría cargo de los costos económicos la parte que ocasione la suspención. 2. Nombrar un representante con autorizaciones amplias para desiciones administrativas y generales (ambas partes) 3. Dar de baja o que tenga el manejo el representante autorizado de las Redes sociales personales (Instagram, Facebook, etc) 4. Exigencias y compromiso en tratamientos constantes de rehabilitación personal para rendir al máximo en lo artístico y aceptación de las indicaciones de los productores para el mejoramiento tanto en los escenarios como en las grabaciones. 5. Ante cualquier falta a los puntos aquí expuestos y/o agresiones, tanto personales o por redes sociales, será motivo mas que suficiente para la disolución inmediata de LOS PALMERAS."

