Latin Grammy 2025: con Catriel y Paco Amoroso a la cabeza, quiénes son los otros argentinos nominados La Academia Latina de la Grabación anunció a los ternados y hay una serie de músicos nacionales que pelean en diferentes ternas, entre ellos, Nicki Nicole, CA7REL y Paco Amoroso, y Marilina Bertoldi.







CA7RIEL y Paco Amoroso son los segundos más nominados. Redes sociales

La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 26ª Entrega Anual de Latin Grammy 2025 y CA7RIEL y Paco Amoroso arrasaron como unos de los más ternados, pero aparecen también artistas consagrados del país como Nicki Nicole y Marilina Bertoldi, entre otros.

Bad Bunny es el más nominado con 12, a nivel general, seguido del dueto argentino con 10. En el cuarto lugar, aparece otro argentino con 8 nominaciones, pero se trata del productor Rafa Arcaute. Truno es otro de los argentinos candidatos a recibir uno de los premios, ya que su nombre aparece en tres categorías.

CA7RIEL & Paco Amoroso Instagram

En la sección de Mejor Álbum del Pop Tradicional, Zoe Gotusso participa con su álbum Cursi, mientras que Lara fue reconocido como Grabación del año. Marilina Bertoldi aparece con Luna en Obras como Mejor Álbum de Rock, y Para quien trabajas en Mejor álbum de música alternativa.

Por otra parte, Bándalos Chinos compite en Mejor álbum Pop/rock con Vándalos, además de Mejor canción alternativa con El ritmo. Nicki Nicole está en Mejor álbum de música urbana con Naiki, entre otros nominados.

Los más destacados son CA7RIEL y Paco Amoroso que se llevaron 10 nominaciones: Álbum del año, Mejor álbum de música alternativa, Grabación del año, Canción del año, Mejor canción pop, Mejor video musical versión corta y Mejor video musical versión larga. Además, sus productores también están como Productores del año junto a Nico Cotton. Otros artistas argentinos nominados son Fito Páez, Nathy Peluso, Eruca Sativa, Camilú, Taichu, Yami Safdie, A.N.I.M.A.L, y Gustavo Santaolalla. Lista completa de los nominados a los Latin Grammy 2025 Álbum del año Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito de Yocahú - Vicente García

Al Romper la Burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra de To’s Seca - Carín León

Caju - Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz Mejor Grabación del Año Baile Inolvidable - Bad Bunny

DTMF - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lara - Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Cancionera - Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado - Liniker

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz Mejor Canción de Año Baile Inolvidable - Bad Bunny

Bogotá - Andrés Cepeda

Cancionera - Natalia Lafourcade

DTMF - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar - Mon Laferte

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker Mejor Nuevo artista Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi Mejor Canción de Raíces Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar y Natalia Lafourcade

El Palomo y la Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny Mejor Música Para Medios Visuales Cada Minuto Cuenta (Prime Video) - Pedro Osuna

Cien años de Soledad (Netflix) - Camilo Sanabria

El Eternauta (Netflix) - Federico Jusid

In The Summers - Eduardo Cabra

Pedro Páramo (Netflix) - Gustavo Santaolalla Mejor Álbum Vocal Pop Cuarto Azul - Aitana

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

En las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

Palacio - Elsa y Elmar

Al Romper la Burbuja - Joaquina Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional Bogotá - Andrés Cepeda

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después de los 30 - Raquel Sofía

Cursi - Zoe Gotusso Mejor Canción Pop Bogotá - Andrés Cepeda

El Día del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

Te Quiero - Nicole Zignago

Soltera - Shakira

Querida Yo - Yami Safdie & Camilo Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose y Sistek

Ella Quiere Techno - Imanbek y Taichu

Qqqq - ElaMinus

Rulay en Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin

Veneka - Rawayana ft. Akappelah Mejor fusión / interpretación urbana Capaz (merenguetón) - Alleh y Yorghaki

DTMF - Bad Bunny

De Maravisha - Tokischa ft. Nathy Peluso

La Plena - W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler Mejor Interpretación Reggaeton Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido

Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel ft. Tengo Calderón Mejor Álbum de Música Urbana Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel Mejor Canción de Rap/Hip Hop El Favorito de Mami - Big Soto ft. Eladio Carrión

Fresh - Trueno

Parriba - Akapellah ft. Trueno

Sudor y Tinta - J Noa y Vakero

Thc - Arcángel Mejor Canción Urbana Cosas Pendientes - Maluma

DTMF - Bad Bunny

En La City - Trueno ft. Young Miko

La Mudanza - Bad Bunny

Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso Mejor Álbum de Rock Legado - A.N.I.M.A.L

Luna En Obras - Marilina Bertoldi

A Tres Días de la Tierra - Eruca Sativa

Gigante - Leiva

Novela - Fito Páez Mejor Canción de Rock La Torre - Renee

Legado - A.N.I.M.A.L

Sale El Sol - Fito Páez

TRNA - Ali Stone

Volarte - Eruca Sativa Mejor Álbum de Pop/Rock Vándalos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día de Nuestras Vidas - Dani Martín

Ya Es Mañana - Morat

R - Renee Mejor Canción de Pop/Rock Ángulo Muerto - Leiva

Desastre Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lucifer - Lasso

No Llames Lo Mío Nuestro - Joaquina

Tu Manera De Amar - Debi Nova

Un Último Vals - Joaquín Sabina Mejor Álbum de Música Alternativa Para Quien Trabajas Vol. 1 - Marilina Bertoldi

Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso

Bodhiria - Judeline

Todos Los Días Todo El Día - Latin Mafia

Daisy - Ruswosky Mejor Canción Alternativa El Ritmo - Bandalos Chinos

Joropo - Judeline

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

(Sola) - Paloma Morphy

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso