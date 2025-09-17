IR A
Latin Grammy 2025: con Catriel y Paco Amoroso a la cabeza, quiénes son los otros argentinos nominados

La Academia Latina de la Grabación anunció a los ternados y hay una serie de músicos nacionales que pelean en diferentes ternas, entre ellos, Nicki Nicole, CA7REL y Paco Amoroso, y Marilina Bertoldi.

CA7RIEL y Paco Amoroso son los segundos más nominados.

Redes sociales

La Academia Latina de la Grabación anunciaron a los nominados a la 26ª Entrega Anual de Latin Grammy 2025 y CA7RIEL y Paco Amoroso arrasaron como unos de los más ternados, pero aparecen también artistas consagrados del país como Nicki Nicole y Marilina Bertoldi, entre otros.

Bad Bunny es el más nominado con 12, a nivel general, seguido del dueto argentino con 10. En el cuarto lugar, aparece otro argentino con 8 nominaciones, pero se trata del productor Rafa Arcaute. Truno es otro de los argentinos candidatos a recibir uno de los premios, ya que su nombre aparece en tres categorías.

CA7RIEL & Paco Amoroso

En la sección de Mejor Álbum del Pop Tradicional, Zoe Gotusso participa con su álbum Cursi, mientras que Lara fue reconocido como Grabación del año. Marilina Bertoldi aparece con Luna en Obras como Mejor Álbum de Rock, y Para quien trabajas en Mejor álbum de música alternativa.

Por otra parte, Bándalos Chinos compite en Mejor álbum Pop/rock con Vándalos, además de Mejor canción alternativa con El ritmo. Nicki Nicole está en Mejor álbum de música urbana con Naiki, entre otros nominados.

Rock en Baradero Bandalos Chinos

Los más destacados son CA7RIEL y Paco Amoroso que se llevaron 10 nominaciones: Álbum del año, Mejor álbum de música alternativa, Grabación del año, Canción del año, Mejor canción pop, Mejor video musical versión corta y Mejor video musical versión larga. Además, sus productores también están como Productores del año junto a Nico Cotton. Otros artistas argentinos nominados son Fito Páez, Nathy Peluso, Eruca Sativa, Camilú, Taichu, Yami Safdie, A.N.I.M.A.L, y Gustavo Santaolalla.

Lista completa de los nominados a los Latin Grammy 2025

Álbum del año

  • Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Puñito de Yocahú - Vicente García
  • Al Romper la Burbuja - Joaquina
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Palabra de To’s Seca - Carín León
  • Caju - Liniker
  • En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Mejor Grabación del Año

  • Baile Inolvidable - Bad Bunny
  • DTMF - Bad Bunny
  • El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
  • Lara - Zoe Gotusso
  • Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Ao Teu Lado - Liniker
  • Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Mejor Canción de Año

  • Baile Inolvidable - Bad Bunny
  • Bogotá - Andrés Cepeda
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • DTMF - Bad Bunny
  • El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Otra Noche de Llorar - Mon Laferte
  • Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
  • Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
  • #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Veludo Marrom - Liniker

Mejor Nuevo artista

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Mejor Canción de Raíces

  • Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío
  • Como Quisiera Quererte - El David Aguilar y Natalia Lafourcade
  • El Palomo y la Negra - Natalia Lafourcade
  • Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
  • Jardín del Paraíso - Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco
  • Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Mejor Música Para Medios Visuales

  • Cada Minuto Cuenta (Prime Video) - Pedro Osuna
  • Cien años de Soledad (Netflix) - Camilo Sanabria
  • El Eternauta (Netflix) - Federico Jusid
  • In The Summers - Eduardo Cabra
  • Pedro Páramo (Netflix) - Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Vocal Pop

  • Cuarto Azul - Aitana
  • ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
  • En las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
  • Palacio - Elsa y Elmar
  • Al Romper la Burbuja - Joaquina

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

  • Bogotá - Andrés Cepeda
  • Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
  • Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
  • Después de los 30 - Raquel Sofía
  • Cursi - Zoe Gotusso

Mejor Canción Pop

  • Bogotá - Andrés Cepeda
  • El Día del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
  • Te Quiero - Nicole Zignago
  • Soltera - Shakira
  • Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

  • Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose y Sistek
  • Ella Quiere Techno - Imanbek y Taichu
  • Qqqq - ElaMinus
  • Rulay en Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin
  • Veneka - Rawayana ft. Akappelah

Mejor fusión / interpretación urbana

  • Capaz (merenguetón) - Alleh y Yorghaki
  • DTMF - Bad Bunny
  • De Maravisha - Tokischa ft. Nathy Peluso
  • La Plena - W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums
  • Roma - Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton

  • Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido
  • Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny
  • Dile A Él - Nicky Jam
  • Brillar - Lenny Tavárez
  • Reggaeton Malandro - Yandel ft. Tengo Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Underwater - Fariana
  • Naiki - Nicki Nicole
  • MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
  • Elyte - Yandel

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • El Favorito de Mami - Big Soto ft. Eladio Carrión
  • Fresh - Trueno
  • Parriba - Akapellah ft. Trueno
  • Sudor y Tinta - J Noa y Vakero
  • Thc - Arcángel

Mejor Canción Urbana

  • Cosas Pendientes - Maluma
  • DTMF - Bad Bunny
  • En La City - Trueno ft. Young Miko
  • La Mudanza - Bad Bunny
  • Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Mejor Álbum de Rock

  • Legado - A.N.I.M.A.L
  • Luna En Obras - Marilina Bertoldi
  • A Tres Días de la Tierra - Eruca Sativa
  • Gigante - Leiva
  • Novela - Fito Páez

Mejor Canción de Rock

  • La Torre - Renee
  • Legado - A.N.I.M.A.L
  • Sale El Sol - Fito Páez
  • TRNA - Ali Stone
  • Volarte - Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

  • Vándalos - Bandalos Chinos
  • Malhablado - Diamante Eléctrico
  • Malcriado - Lasso
  • El Último Día de Nuestras Vidas - Dani Martín
  • Ya Es Mañana - Morat
  • R - Renee

Mejor Canción de Pop/Rock

  • Ángulo Muerto - Leiva
  • Desastre Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
  • Lucifer - Lasso
  • No Llames Lo Mío Nuestro - Joaquina
  • Tu Manera De Amar - Debi Nova
  • Un Último Vals - Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Para Quien Trabajas Vol. 1 - Marilina Bertoldi
  • Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Bodhiria - Judeline
  • Todos Los Días Todo El Día - Latin Mafia
  • Daisy - Ruswosky

Mejor Canción Alternativa

  • El Ritmo - Bandalos Chinos
  • Joropo - Judeline
  • Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
  • (Sola) - Paloma Morphy
  • #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
