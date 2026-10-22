Insólito: una ex Gran Hermano quedó en shock al enterarse, cuatro meses tarde, de la muerte del Indio Solari

Como en 2001, cuando Soledad “Solita” Silveyra le dijo en vivo a una participante “vas a tener que hacerte fuerte” al comunicarle el derribo de las Torres Gemelas en el atentado del 11S, ahora Yipio se enteró en un programa de streaming de la muerte del Indio Solari. Lo insólito es que el fallecimiento ocurrió el 5 de junio de este año y ella recién salió de la casa a mediados de septiembre.
La comediante uruguaya fue invitada a un programa de streaming donde relató que al salir de la casa, se empezó a enterar de las noticias de actualidad y entre ellas supo de la muerte del músico emblema de su país: "Me enteré de algo horrible. Fuimos a ver a Tan Biónica con Mati y empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada, y era Rubén Rada. Un montón de cosas que me voy enterando y no tengo ni idea",.
Fue en ese momento que el periodista Agustín Rey recordó el fallecimiento del Indio Solari, como un ejemplo de otros de otras pérdidas resonantes que tuvieron lugar mientras ella estaba dentro de la casa de la Generación Dorada. La cara de Yipio cambió de golpe y hasta se le quebró la voz: “No sabía. No sabía”. “Todas esas cosas no las sé”, explicó la exhermanita.
Su novio, con una sonrisa nerviosa, le dijo: “Te estás enterando ahora”. Y Rey remató con ironía: “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”. En ese contexto, la uruguaya aclaró que las risas nerviosas eran por la recordada frase de Silveyra, ya que queda “raro” reírse en medio de una conversación tan delicada.
Cabe destacar que los participantes del último Gran Hermano ingresaron en febrero y quienes más resistieron permanecieron entre seis y siete meses aislados. Durante ese tiempo, se perdieron noticias clave del país y del mundo, especialmente las vinculadas a fallecimientos. En algunos casos, las familias deciden informarles dentro de la casa, pero nunca sobre muertes de figuras públicas. Por eso, al salir, los “hermanitos” se van enterando de esas pérdidas. Así ocurrió con Yipio, la participante uruguaya, que en vivo descubrió la muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio.
Cómo fue el momento más viral de Gran Hermano: la noticia de las Torres Gemelas
El 11 de septiembre de 2001, Carolina Chiappetta salió de la casa de Gran Hermano tras 43 días de aislamiento. En la gala, Solita la recibió y, con dramatismo, le dijo: “Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros”. La participante, desconcertada, intentaba procesar lo que escuchaba y pensó que el mundo estaba en guerra.
Carolina quedó impactada y hasta temió que su exnovio, mencionado por Silveyra en la entrevista, pudiera estar entre las víctimas. Años después, Carolina recordó ese instante con mezcla de miedo y ternura: confesó que sentía ganas de decirse a sí misma “tranquila, que no pasa nada” porque el shock fue enorme.
Con el tiempo, aquel momento se transformó en un clásico de la televisión argentina. Cada aniversario del 11 de septiembre, las redes sociales lo reviven con memes y comentarios sobre el tono solemne de Solita. La frase “vas a tener que hacerte fuerte” quedó grabada como una de las más icónicas del reality.