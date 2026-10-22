Insólito: una ex Gran Hermano quedó en shock al enterarse, cuatro meses tarde, de la muerte del Indio Solari La exhermanita permaneció en la casa hasta el 16 de septiembre de 2026 y recién ahora supo de la muerte del cantante, ocurrida el pasado 5 de junio. La noticia, que sacudió al mundo del rock argentino, le llegó con cuatro meses de demora y generó sorpresa por lo insólito del caso. Agregar C5N en









Una exparticipante quedó en shock tras enterarse de la muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio de 2026.

Como en 2001, cuando Soledad “Solita” Silveyra le dijo en vivo a una participante “vas a tener que hacerte fuerte” al comunicarle el derribo de las Torres Gemelas en el atentado del 11S, ahora Yipio se enteró en un programa de streaming de la muerte del Indio Solari. Lo insólito es que el fallecimiento ocurrió el 5 de junio de este año y ella recién salió de la casa a mediados de septiembre.

La comediante uruguaya fue invitada a un programa de streaming donde relató que al salir de la casa, se empezó a enterar de las noticias de actualidad y entre ellas supo de la muerte del músico emblema de su país: "Me enteré de algo horrible. Fuimos a ver a Tan Biónica con Mati y empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada, y era Rubén Rada. Un montón de cosas que me voy enterando y no tengo ni idea",.

Fue en ese momento que el periodista Agustín Rey recordó el fallecimiento del Indio Solari, como un ejemplo de otros de otras pérdidas resonantes que tuvieron lugar mientras ella estaba dentro de la casa de la Generación Dorada. La cara de Yipio cambió de golpe y hasta se le quebró la voz: “No sabía. No sabía”. “Todas esas cosas no las sé”, explicó la exhermanita.

Su novio, con una sonrisa nerviosa, le dijo: “Te estás enterando ahora”. Y Rey remató con ironía: “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”. En ese contexto, la uruguaya aclaró que las risas nerviosas eran por la recordada frase de Silveyra, ya que queda “raro” reírse en medio de una conversación tan delicada.

Cabe destacar que los participantes del último Gran Hermano ingresaron en febrero y quienes más resistieron permanecieron entre seis y siete meses aislados. Durante ese tiempo, se perdieron noticias clave del país y del mundo, especialmente las vinculadas a fallecimientos. En algunos casos, las familias deciden informarles dentro de la casa, pero nunca sobre muertes de figuras públicas. Por eso, al salir, los “hermanitos” se van enterando de esas pérdidas. Así ocurrió con Yipio, la participante uruguaya, que en vivo descubrió la muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio.