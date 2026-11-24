Los conductores de Puro Show hicieron referencia a las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Matías Ricciardelli y explicaron por qué prefirieron mantenerlas bajo reserva.

El dolor de Maypi Delgado tras la sopresiva muerte de su ex y padre de su hija India.

En medio de la conmoción por la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija, Maypi Delgado decidió mantener un bajo perfil y limitar sus apariciones en las redes sociales.

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Si bien hasta el momento no trascendieron las causas de su fallecimiento, en Puro Show hablaron sobre las delicadas circunstancias que rodearon la muerte del joven y explicaron por qué decidieron no revelar mayores detalles.

Quien tomó la palabra fue Pochi de Gossipeame, encargada de dar a conocer la triste noticia. "Él murió el martes, yo me enteré a los pocos días, me lo contaron, busqué confirmarlo, terminé confirmando que eso había sido así", comenzó relatando.

Sin entrar en mayores precisiones sobre lo ocurrido, la panelista explicó los motivos por los que eligió manejar la información con cautela: "Por respeto a la familia no se va a indagar mucho en cuáles fueron las cuestiones de su fallecimiento, que de por sí es muy doloroso".

En ese contexto, Pampito hizo referencia al delicado momento personal que atravesaba Ricciardelli y explicó la decisión que tomaron desde el programa: "Es muy delicado, decidimos no contar los detalles porque son escabrosos". Por su parte, Matías Vázquez se sumó a las palabras de sus compañeros y remarcó: "Se mantuvo un silencio por respeto a él".

Matias Ricciardelli fue papá de India, fruto de su relación con la ex Gran Hermano.

El desgarrador posteo de Maypi Delgado

A una semana de la muerte de Matías Ricciardelli, la exparticipante de Gran Hermano Maypi Delgado compartió este martes 24 de noviembre una desgarradora reflexión sobre el duelo que atraviesa junto a su hija India, de tres años.

El posteo de Maypi Delgado.

A través de sus redes sociales, la modelo publicó una tierna fotografía en la que aparece abrazando y besando a la pequeña, acompañada de un profundo mensaje sobre la dolorosa pérdida del empresario.

"Son días en cámara lenta, siento que del martes a hoy pasó más de medio año. Día a día voy entendiendo y aceptando este duelo", expresó la influencer sobre el difícil momento familiar.

La ex Gran Hermano reconoció que, pese a haber enfrentado numerosas dificultades personales, la muerte de Ricciardelli representa una de las pruebas más duras de su vida. "Una que nos rompe al medio y nos obliga a salir adelante en familia con amor y dejando ir", manifestó.

En otro fragmento de su publicación en Instagram, Delgado realizó una conmovedora promesa vinculada con la crianza de India: "Prometo vivir la vida con felicidad y paz, enseñándole a mi hija a valorar cada instante, a disfrutar del aquí y ahora y abrazándonos para sanar".

La modelo también destacó la contención que recibió de sus familiares y amigos durante la última semana. "Tenemos la suerte de estar rodeadas de todos los que nos aman, que se armaron un escuadrón para no dejarnos un minuto solas", reveló.

Asimismo, la exparticipante del reality de Telefe agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió de sus seguidores. "Gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes tan hermosos y con tanta empatía", escribió.

En su primera despedida al empresario, la influencer había reconocido que todavía no encontraba fuerzas para comunicarle a India lo sucedido. "Por ahora no puedo, necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene", confesó entonces.