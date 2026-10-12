12 de octubre de 2026 Inicio
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Furor por las imágenes inéditas del Indio Solari que se volvieron virales en las redes sociales

Unas filmaciones de Los Redonditos de Ricota registradas en 1985 permanecieron perdidas durante cuatro décadas hasta que fueron encontradas en el altillo de una casona bonaerense.

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El material muestra al Indio Solari y a la banda durante un recital en Palladium y en momentos detrás de escena.

El material muestra al Indio Solari y a la banda durante un recital en Palladium y en momentos detrás de escena.

Imágenes inéditas del Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desataron el furor de los fanáticos en las redes socales después de que se difundiera un adelanto de un documental que recupera filmaciones realizadas hace más de 40 años. El registro, que permaneció fuera de circulación durante décadas, permite asomarse a una etapa poco documentada de la historia del grupo.

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.
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El material fue grabado en diciembre de 1985, durante una presentación de Los Redondos en Palladium, un emblemático local porteño. Las cintas, filmadas en formato Súper 8, aparecieron recientemente en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, y ahora forman parte del proyecto audiovisual Buscando a Patricio Rey.

El adelanto fue difundido por el cineasta Mariano Mucci y reúne escenas del recital con otras tomadas fuera del escenario. En estas últimas se puede ver a los integrantes de la banda en situaciones distendidas, mientras juegan frente a la cámara y se preparan para salir a tocar.

Cómo se recuperaron las imágenes perdidas de Los Redondos

El origen de las filmaciones se remonta a una iniciativa de un grupo de estudiantes de cine que, en 1985, propuso realizar un videoclip junto a la banda. El proyecto incluyó la participación del Indio Solari en el guion de Criminal Mambo. Más adelante, los realizadores tuvieron la oportunidad de registrar el recital del 28 de diciembre de ese año en Palladium.

Aunque el videoclip no llegó a concretarse, las imágenes sobrevivieron y quedaron guardadas durante décadas. Su recuperación permitió poner en marcha un trabajo de restauración que incluyó el traslado de los rollos a Madrid, donde fueron escaneados cuadro por cuadro en resolución 4K.

Como las filmaciones originales no tenían sonido, también fue necesario realizar una edición para sincronizarlas con el audio del recital. El resultado permite reconstruir parte de aquella presentación y observar al grupo en un momento previo a la masividad que alcanzaría en los años siguientes.

El proyecto está a cargo de Mucci junto con Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola. Si bien algunos fragmentos de aquellas grabaciones habían aparecido en televisión en 1996, el nuevo adelanto vuelve a poner en circulación un material mucho más amplio y renueva la expectativa de los seguidores, que aguardan novedades sobre el estreno del documental y la posibilidad de acceder al registro completo.

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