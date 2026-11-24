En diálogo con RatingCero, la actriz salió al cruce de las versiones sobre su desvinculación del ciclo matutino y reveló qué está negociando de cara a su futuro laboral.

Luego de que trascendiera que María Fernanda Callejón no continuaría en La mañana con Moria, la propia actriz salió a aclarar la situación. En diálogo con C5N y RatingCero, la panelista desmintió haber anunciado públicamente su salida.

"Yo no confirmé nada públicamente aún, pero veo que lo están filtrando", aseguró Callejón ante la consulta de este medio sobre los motivos de su supuesta desvinculación del programa que conduce Moria Casán.

Si bien no confirmó ni descartó su continuidad en el ciclo matutino, la actriz reveló que se encuentra en plena etapa de negociaciones con la producción y que, junto a su representante, está analizando distintas propuestas laborales. "Con mi manager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele, como teatro y también algo que se está negociando afuera", adelantó.

De esta manera, Callejón puso fin a las especulaciones. Aunque, por lo que dejó entrever en sus declaraciones, su continuidad en La Mañana con Moria está en plena negociación y podría depender de la propuesta económica que le acerque la producción.

Lo cierto es que este rumor se dio en medio de los tensos idas y vueltas que la panelista mantiene con la conductora. Como el de este martes, cuando María Fernanda Callejón intentó callar a "La One" y ella le respondió que cambie de psicólogo.

"Una siempre suponiendo lo que van a hablar. El día que no pienses tanto en los demás, vas a ser mucho más feliz", opinó la lengua "karateca". Lejos de darle la razón, Callejón retrucó: "Ay, otra vez. Yo sé lo que van a decir".

El tenso ida y vuelta entre Moria Casán y María Fernanda Callejón.

El entredicho entre ambas exvedettes no es el primero, ya que sus cruces son habituales y ninguna da el brazo a torcer. La panelista estaba contando una anécdota en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, con quien ella tiene un enfrentamiento, cuando la conductora lanzó: "Estás siempre pensando lo malo. Estás para el psicólogo".

A partir de ahí hubo un intercambio filoso entra las famosas: "Sí, voy a la psicóloga", aseguró Callejón, a lo que Moria respondió con ironía: "No se nota. Más sesiones". Molesta por el comentario, la columnista le preguntó cuántas sesiones le recomendaba, pero al escuchar que la famosa le dijo que nunca había hecho terapia, lanzó la frase que desató el escándalo: "Bueno, entonces, shut up (callate)".

"¿Por qué shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar", la frenó Casán, antes de volver a apuntar contra la terapia de su compañera: "No fui nunca, pero cuando a una persona no le está rindiendo, o cambia de psicólogo o tiene más análisis".