A la salida de un programa de streaming, el ministro de Economía atribuyó las tensiones cambiarias al contexto internacional y descartó abandonar el gabinete. También aseguró que la suba del dólar y del riesgo país no lo preocupan "absolutamente nada".

En diálogo exclusivo con C5N, el ministro de Economía, Luis Caputo , atribuyó la reciente volatilidad cambiaria al contexto internacional y ratificó su continuidad en el cargo mientras cuente con el respaldo de Javier Milei. " Mientras el Presidente quiera, siempre", expresó el titular del Palacio de Hacienda a la salida de un programa de streaming.

En otro tramo de sus declaraciones, el ministro de Economía se refirió al arribo de capitales al país y destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). " Las inversiones están viniendo, las inversiones RIGI son enormes y van a ir viniendo durante los próximos años", afirmó el funcionario.

Asimismo, precisó las proyecciones oficiales sobre el ingreso de divisas a mediano plazo: "El año que viene van a estar entrando aproximadamente 12 mil millones de dólares , el año siguiente también, esa es la mejor parte. Inversiones que garantizan un flujo de inversiones continuo por los próximos ocho años. No es algo que va a beneficiar necesariamente a este Gobierno, sino a los que vengan".

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda diferenció esos desembolsos de gran escala de los proyectos de menor envergadura y vinculó su desarrollo con la política tributaria de la administración nacional. En ese sentido, señaló: "Después están las inversiones que no están relacionadas con el RIGI que son las inversiones más chicas. Nuestro objetivo general es bajar la mayor cantidad de impuestos posibles para que cada vez sea más fácil para toda la gente".

"No me preocupa absolutamente nada": Caputo minimizó el salto del dólar y el riesgo país

Consultado sobre la reciente escalada del dólar y del riesgo país, el ministro de Economía le restó gravedad al fenómeno financiero y lo atribuyó a un movimiento global.

Según explicó, la divisa estadounidense se apreció frente a todas las monedas de la región y el peso argentino se ubicó en el promedio con una depreciación del 4,5%, en línea con el peso mexicano y por debajo del colombiano. "No me preocupa absolutamente nada", sentenció el funcionario para descartar inquietud en el Palacio de Hacienda.

Respecto al impacto en el bolsillo de los trabajadores que no llegan a fin de mes, el titular de Economía defendió los indicadores sociales de la gestión y sostuvo que el descenso de la pobreza del 57% al 32% implica que "hay 12 millones de personas que están mejor". En esa línea, justificó las subas en los servicios públicos al señalar que el 50% de la población aún recibe asistencia estatal, aunque bajo un esquema focalizado: "Están pagando un poco más en tarifas, pero menos en otros insumos. Es lo justo y sostenible en el tiempo".

Finalmente, Caputo destacó el cambio de matriz en el sector energético —al afirmar que el país pasó de importar a exportar energía, lo que genera divisas y previsibilidad para atraer inversiones— y despejó cualquier duda sobre su futuro en el gabinete nacional. Ante la consulta directa del cronista de C5N sobre si "hay Caputo para rato", el Ministro respondió con contundencia antes de saludar a cámara y retirarse: "Mientras el Presidente quiera, sí".