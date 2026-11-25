Tragedia en Egipto: al menos 30 muertos por la explosión de un camión cargado con garrafas de gas El accidente se produjo en una carretera al norte de El Cairo y dejó además 15 heridos. El vehículo chocó contra una barrera de hormigón y las llamas calcinaron por completo a otros 24 automóviles. Por Agregar C5N en









El camión chocó contra una barrera de hormigón.

Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en Egipto tras la explosión e incendio de un camión cisterna que transportaba bombonas de gas y chocó contra una barrera de hormigón en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, según el balance inicial difundido por el Ministerio de Salud y Población.

Los equipos de bomberos acudieron a la zona de inmediato y lograron controlar las llamas, según reportaron medios locales.

El Ministerio de Salud y Población de Egipto desplegó 39 ambulancias en el lugar para las labores de rescate. Los socorristas trasladaron a los 15 heridos a distintos hospitales cercanos para que reciban la atención médica necesaria.

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, confirmó la ubicación exacta del incendio en las inmediaciones del túnel 10. Además, el funcionario señaló que coordina las actuaciones de su cartera con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria a todas las víctimas.

La Fiscalía y fuentes de seguridad investigan las causas del choque Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza acudió al lugar del accidente para realizar las primeras pericias. Los investigadores determinaron inicialmente que el camión, cargado con productos derivados del petróleo, se desvió de su trayectoria, impactó contra la barrera de hormigón y provocó una explosión cuyas llamas se propagaron y calcinaron a 24 vehículos colindantes.