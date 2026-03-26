Daniela "Pestañela" Celis contó pasajes de su pasado que no se conocían, y entre ellos revivió una situación de infidelidad mientras estaba en la casa de Gran Hermano: "Estaba destrozado", aseguró.
La exparticipante de Gran Hermano se sinceró en una entrevista con Emilia Attias sobre lo que realmente pasó en el reality de Telefe. "Yo sabía lo que hacía", aseguró.
Daniela "Pestañela" Celis contó pasajes de su pasado que no se conocían, y entre ellos revivió una situación de infidelidad mientras estaba en la casa de Gran Hermano: "Estaba destrozado", aseguró.
La influencer, mamá de Laia y Aimé, junto a su expareja, reveló que cuando entró al reality de Telefe salía con un hombre 20 años mayor que ella: "Pausamos nuestra relación y cuando salgo de la casa vemos qué sucede, sin infidelidades de por medio", fue el acuerdo al que llegaron.
La charla fue parte de una entrevista que le hizo Emilia Attias a Pestañela para Infobae, donde la mediática reconoció el amor a primera vista con el joven: "En la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales ocho veces en un día con Thiago... hice de todo. ¡Y yo vivía con ese hombre!", relató.
"Yo sabía lo que hacía", aseguró la famosa y recordó una imagen que nunca pudo borrar de su cabeza: "Nunca lo había visto llorar. Me miró y me dijo: '¿Por qué?'. Lo vi destrozado", y se mostró conmovida como si fuera hoy.
Además, Celis dijo que no pudo mirarlo a la cara (a su expareja) y que se dejó llevar por la pasión pero sin intención de lastimarlo: "Uno lo hace intencionalmente, no es que no me daba cuenta... La vida es así y me tocó aprender. Gracias a eso, hoy soy una señora", reflexionó.
Daniela Celis y Thiago Medina, ex participantes de Gran Hermano, se separaron a principios de 2025 tras una crisis de pareja, decidiendo tomar caminos separados para no criar a sus hijas gemelas en un ambiente sin amor. Aunque confirmaron la ruptura, mantienen un buen vínculo como padres y convivencia cercana para priorizar a las niñas.
Tanto es así, que viven bajo el mismo techo, en una mansión en un barrio cerrado donde él hizo toda la recuperación después de un grave accidente en moto, que lo dejó al borde de la muerte, en septiembre pasado. Ocurrió en la Ruta 7 y calle La Providencia, en la localidad de Moreno, cuando el rodado fue impactado por un auto, y el joven terminó con lesiones graves y en terapia intensiva.