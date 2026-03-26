"Lo vi destrozado": Daniela Celis confesó un secreto oculto sobre Thiago Medina La exparticipante de Gran Hermano se sinceró en una entrevista con Emilia Attias sobre lo que realmente pasó en el reality de Telefe. "Yo sabía lo que hacía", aseguró. + Seguir en







La mediática recordó a quien fue su pareja antes de entrar al reality de Telefe. Redes sociales

Daniela "Pestañela" Celis contó pasajes de su pasado que no se conocían, y entre ellos revivió una situación de infidelidad mientras estaba en la casa de Gran Hermano: "Estaba destrozado", aseguró.

La influencer, mamá de Laia y Aimé, junto a su expareja, reveló que cuando entró al reality de Telefe salía con un hombre 20 años mayor que ella: "Pausamos nuestra relación y cuando salgo de la casa vemos qué sucede, sin infidelidades de por medio", fue el acuerdo al que llegaron.

La charla fue parte de una entrevista que le hizo Emilia Attias a Pestañela para Infobae, donde la mediática reconoció el amor a primera vista con el joven: "En la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales ocho veces en un día con Thiago... hice de todo. ¡Y yo vivía con ese hombre!", relató.

"Yo sabía lo que hacía", aseguró la famosa y recordó una imagen que nunca pudo borrar de su cabeza: "Nunca lo había visto llorar. Me miró y me dijo: '¿Por qué?'. Lo vi destrozado", y se mostró conmovida como si fuera hoy.

Además, Celis dijo que no pudo mirarlo a la cara (a su expareja) y que se dejó llevar por la pasión pero sin intención de lastimarlo: "Uno lo hace intencionalmente, no es que no me daba cuenta... La vida es así y me tocó aprender. Gracias a eso, hoy soy una señora", reflexionó.